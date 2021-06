Il presidente di Confindustria: "E' contributo per far ripartire il Paese"

“E’ un hub che rappresenta lo spirito civile degli imprenditori italiani ed è il primo di tanti hub del sistema Confindustria che si stanno aprendo. E’ un contributo per far ripartire il Paese”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a margine della presentazione dell’hub vaccinale nella sede di Viale dell’Astronomia. “Come ha ricordato il governatore Visco, le imprese sono tornate ad investire. Abbiamo imboccato la strada giusta, ma non dobbiamo fermarci.” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata