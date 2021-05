Il leader della Cgil alla manifestazione dei sindacati a Roma

(LaPresse) “Anche sulla governance non abbiamo visto i testi. Ci è stato detto il fatto teorico importante che nella cabina di regia saranno coinvolte le organizzazioni sindacali ma non è sufficiente. Stiamo parlando di riforme che andranno avanti per sei anni. Chiediamo che il confronto preventivo diventi un vincolo. Prima di fare le riforme chiediamo che venga strutturato un confronto. Non chiediamo un diritto di veto ma di poter verificare di volta in volta che ci sono le condizioni”. Lo dice il segretario generale Cigl Maurizio Landini, a margine della manifestazione dei sindacati in piazza Montecitorio. Tra i temi caldi che hanno provocato la mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil anche il blocco dei licenziamenti.

