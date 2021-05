Vaccini, Gelmini e Speranza frenano su dosi in vacanza chieste dalla Lega

Non c’è nella bozza ancora provvisoria, del decreto semplificazioni che LaPresse ha potuto visionare la norma sul subappalto al centro delle polemiche degli ultimi giorni nonché del confronto con i sindacati in corso ora a palazzo Chigi. E’ quanto emerge dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, alla quale hanno partecipato i ministri Daniele Franco, Vittorio Colao, Roberto Cingolani, Enrico Giovannini, Andrea Orlando, Dario Franceschini, Massimo Garavaglia, Renato Brunetta, Elena Bonetti, Roberto Speranza, Fabiana Dadone, il sottosegretario Roberto Garofoli e il ministro Giancarlo Giorgetti in collegamento da Bruxelles. Cancellata anche la norma sul massimo ribasso.

Si sta consumando in queste ore, secondo quanto riferiscono fonti di maggioranza, un braccio di ferro tra i ministri Gelmini e Speranza da una parte e Matteo Salvini e il governatore Massimiliano Fedriga sui vaccini per i turisti. La Lega, sostenuta da diversi presidenti di Regione, preme affinché ci sia un coordinamento nazionale per poter somministrare le dosi ai vacanzieri. Per ora ci sono solo accordi i terregionali, mentre da una parte della maggioranza si preferirebbe continuare sulla linea delle vaccinazioni nella regione di appartenenza.

