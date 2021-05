Il segretario Cgil a Roma alla manifestazione #BastaMortiSulLavoro

“Sul codice degli appalti noi pensiamo che liberalizzare gli appalti e reintrodurre il massimo ribasso non sia accettabile. Questo ha determinato una messa non in sicurezza sul lavoro, su questi 2 punti non c’è particolare mediazione. Le forme di mobilitazione le decideremo con Cisl e Uil. Vogliamo portare a casa dei risultati”. Così Maurizio Landini, segretario generale Cgil, parlando con i cronisti a Roma, a margine della manifestazione #BastaMortiSulLavoro.

