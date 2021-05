L'ex segretario Pd: "L'introduzione del massimo ribasso sugli appalti spacca il Paese in due"

“Su deregolazione e introduzione del massimo ribasso nelle gare di appalto prevale l’ideologia di chi crede che il rilancio del Paese per una riduzione dei diritti dei lavoratori alla sicurezza, nella dequalificazione di questi diritti”. Lo ha dichiarato Pier Luigi Bersani, a margine di una manifestazione dei lavoratori edili a Montecitorio. “L’Italia su questo è divisa in due, è incredibile ad esempio che nel provvedimento voluto da Orlando ci sia una norma che aumenta le risorse in sicurezza e una norma che invece deregoli i subappalti e il massimo ribasso. Queste due cose non stanno assieme. E quindi è l’ideologia che prevale. Non è possibile deregolare”, ha aggiunto Bersani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata