Il premier: "Soddisfatto per riaperture graduali, frutto della campagna vaccinale"

(LaPresse) – “Si tratta di un decreto che guarda al futuro, al Paese che si riapre e non lascia indietro nessuno”. Così il premier Draghi in conferenza stampa dopo che il Cdm ha approvato il Dl Sostegni Bis. “Vorrei esprimere la mia soddisfazione per la decisione del governo di lunedì di procedere alle riaperture graduali con rischio calcolato, di procedere alla riapertura del Paese, frutto della campagna vaccinale” ha aggiunto Draghi.

