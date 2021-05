Il premier spiega il provvedimento: "Accanto al fatturato usiamo il criterio dell'utile"

(LaPresse) – Il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha illustrato il decreto sostegni-bis varato dal Consiglio dei ministri. “Per la prima volta si utilizza oltre al criterio del fatturato anche quello dell’utile, che è più giusto”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata