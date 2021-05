Domenica di relax per il leader della Lega

Domenica di relax per Matteo Salvini, che si trova in Puglia. Il leader della Lega ne ha approfittato per andare in spiaggia. “E’ permesso”, dice il segretario del Carroccio che posta un video sui social nel quale lo si vede salutare una mandria di mucche che passeggia sul bagnasciuga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata