Prima sede degli azzurri dopo sette anni

(LaPresse) “Abbiamo dei progetti molto ambiziosi per Bologna, questo è il cuore pulsante della nostra campagna elettorale attraverso cui ascolteremo continuativamente la città”. A dirlo è Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, che questa mattina è intervenuta all’inaugurazione della nuova sede del partito in via D’Azeglio, la prima sede bolognese dopo sette anni. “Noi abbiamo un compito fondamentale che è quello di essere noi stessi, i veri moderati. Il concetto di centro non esiste più, perché il centro può essere rappresentato da tutti, ma noi da sempre siamo la forza moderata per antonomasia”, ha detto Valentina Castaldini, capogruppo in Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna e coordinatrice di Forza Italia in città.

