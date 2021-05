L'ex ministro dell'Interno commenta la sentenza di 'non luogo a procedere' del gup di Catania

(LaPresse) “Dedico questa assoluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri per bene e in particolare agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine”. Così Matteo Salvini al termine dell’udienza preliminare nella quale il gup di Catania ha stabilito il ‘non luogo a procedere’ nei suoi confronti per il caso Gregoretti, per il quale era accusato di sequestro di persona. “Se e quando gli italiani torneranno a votare e a restituirmi responsabilità di governo farò esattamente la stessa cosa” ha commentato Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata