Così il capogruppo in Senato del Carroccio

(LaPresse) “Anche noi abbiamo depositato una mozione che chiede le riaperture: andiamo sicuramente verso una definizione di un ordine del giorno comune. Se non si riuscirà a farne una comune, vedremo in Aula che fare”. Così Massimiliano Romeo della Lega sulla mozione che oggi Fdi presenterà in Senato per l’abolizione del coprifuoco e per antiipare le aperture. “I dati scendono, le terapie sono in calo, e quindi bisogna andare verso le riaperture. Il come lo deciderà il governo nel vertice del 17 maggio come ha detto Draghi”.

