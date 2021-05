Il leader Pd alla manifestazione pro Israele a Roma

“Sono qui per esprimere solidarietà per le vittime ho appena chiamato l’ambasciatrice dell’ autorità palestinese in Italia perché crediamo in questo momento la prima cosa da fare è unirsi nel lutto e nella richiesta di un cessate il fuoco immediato. Noi crediamo che i radicalismi debbano cessare, che la soluzione di questi due diritti legittimi riesca a trovare applicazioni concrete. “. Così Enrico Letta, leader Pd, a margine della veglia promossa al ghetto di Roma dopo l’escalation di scontri tra Hamas e Israele.

