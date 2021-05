Fidanza: "Il centrodestra deve essere unito. Salvini convochi tavolo"

(LaPresse) Fratelli d’Italia invita il leader della Lega Matteo Salvini ad un confronto e un tavolo per le elezioni amministrative di Milano, e non solo, dopo il rifiuto di Gabriele Albertini come candidato sidnaco del capoluogo lombardo. “Il tempo in politica non è una variabile da poco – ha detto Daniela Santanch é -.Salvini essendo leader del primo partito della coalizione aveva il compito di convocare il tavolo” per un confronto con gli altri alleati. “Non abbiamo messo veti su nessuno, abbiamo nomi autorevoli per la campagna di Milano”. Per Santanché Albertini è “un piccolo Draghi che cresce, noi siamo una cosa altra” e “Sala sta nello schieramento opposto, è un avversario”, ha detto commentando le parole di Albertini, che avrebbe scelto come suo vice proprio l’attuale sindaco di Milano. Per Carlo Fidanza bisogna “vincere insieme le amministrative, il centrodestra deve essere unito” anche in vista delle elezioni nazionali.

