La senatrice dem attacca il Centrodestra: "Noi stiamo lavorando con serietà"

(LaPresse) “Noi abbiamo sempre detto che si doveva partire dal testo che arrivava dalla Camera. Se la Lega o il Centrodestra hanno tutta una serie di posizioni, lavoreranno rispetto a ciò che riterranno giusto fare. Noi avevamo detto una cosa precisa ed è stata fatta”. Così la capogruppo del Partito Democratico in Senato, Simona Malpezzi, in relazione al Ddl Zan contro l’omotransfobia.

Le parole di Malpezzi

“Noi stiamo lavorando con serietà senza volere forme di ostruzionismo che sono state eccessive e pretestuose per chi cerca di mescolare un’attività parlamentare con quella del governo”, aggiunge la senatrice dem. “Siamo stati accusati di mettere in discussione la sicurezza del governo. La sicurezza del governo è messa in discussione da chi si astiene in Consiglio dei Ministri e contesta misure prese all’unanimità dal governo e dai suoi membri. Questo è un Ddl e come tale è di iniziativa parlamentare”, conclude.

