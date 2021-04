Il capogruppo di FdI alla Camera: "Il Piano di ripresa è scandaloso e irrispettoso delle istituzioni"

Il coprifuoco è una misura insensata e illegittima, mentre il Pnrr è scandaloso e irrispettoso delle istituzioni. Ne è sicuro Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, intervistato da ‘Il giornale d’Italia’.

Secondo il deputato di FdI – pur riconoscendo a Draghi l’autorevolezza manifestata da tutta l’Europa – il premier ha commesso diversi errori. Primo fra tutti, “aver confermato Speranza come ministro della Salute”.

Un altro errore imputato al presidente del Consiglio è quello relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Il Pnrr è scandaloso e irrispettoso delle istituzioni, della democrazia e della sovranità popolare che un piano da centinaia di miliardi, debiti che graveranno sulle spalle delle nostre future generazioni, possa essere presentato alla Camera solo dopo il via libera della Commissione europea”, ha denunciato Lollobrigida.

Per quanto riguarda il coprifuoco, poi, “è stato dimostrato da diversi studi che solo un contagio su mille avviene all’aperto: allora perché impedire agli italiani di uscire di casa dopo una certa ora? Se le prescrizioni come distanziamento e uso della mascherina sono valide per evitare i contagi non si capisce come lo siano fino ad una certa ora e non dopo”, ha sottolineato Lollobrigida.

Una critica anche alla Lega e a Matteo Salvini, alleati di FdI nel Centrodestra, ma nel governo Draghi. “Avevamo sconsigliato agli amici del centrodestra di entrare in un governo così spostato a sinistra e dove sarebbe stato difficile far passare le istanze della nostra coalizione. I fatti ci danno ragione”, ha concluso il parlamentare di Fratelli d’Italia.

