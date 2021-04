Così l'ex viceministro in merito alla corsa a sindaco della capitale

(LaPresse) Antonio Misiani ha parlato delle scelte del Pd di Roma per la corsa a sindaco della capitale. “Io ho avuto il privilegio di lavorare con Gualtieri e ne ho apprezzato le qualità, la capacità di lavoro. E’ una personalità di livello ed è una fortuna per Roma e il Pd avere personalità come lui, ciò detto sarà il Pd romano a discutere il percorso per la candidatura per le prossime elezioni comunali. Io dico che il Pd a Roma abbia una classe dirigente di primo livello come Gualtieri, Zingaretti e altri che sono in grado di governare la città meglio della sindaca Raggi”. Così l’ex viceministro dell’economia.

