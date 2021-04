Così il segretario del PD Enrico Letta dopo l’incontro con Matteo Salvini

(LaPresse) “Con la Lega andremo alle elezioni su fronti contrapposti, ma in questo momento sosteniamo il governo Draghi, tifiamo per il successo del governo Draghi e, quindi, lavoriamo insieme per il successo del governo Draghi, per far uscire l’Italia dalla pandemia, per far sì che le vaccinazioni avvengano e ci sia il successo della ripresa economica che tutti auspichiamo”. Così il segretario del PD Enrico Letta dopo l’incontro con Matteo Salvini. “Con Salvini abbiamo convenuto sulla necessità, dopo aver ascoltato le parti sociali, che il governo faccia un importante Decreto Imprese che aiuti il mondo dell’economia e delle piccole imprese in questo momento molto in difficoltà”. “Crediamo che questa possa essere una scelta è una strada giusta con la quale aiutare il nostro Paese a ripartire”, aggiunge.

