Così il viceministro Alessandro Morelli in visita al nuovo Parco del Ponte a Genova ha parlato anche della necessità di accelerare la trattativa

(LaPresse) “Oggi bisogna correre, il governo sta correndo ma è in carica da soltanto un mese. Visto che siamo sul mercato, il mercato deciderà, ma il Paese ha la necessità di avere un interlocutore certo. Vedremo nelle prossime ore come si svolgeranno tutti questi dibattiti”. Così il viceministro Alessandro Morelli in visita al nuovo Parco del Ponte a Genova ha parlato anche della necessità di accelerare la trattativa. Sulle revoche ha aggiunto: “Credo che quella partita sia arenata. La revoca è un argomento sul quale tutto il Governo dovrà prendere una posizione ma per ora la delega spetta al ministro e quindi aspetto che il ministro decida che posizione prendere”.

