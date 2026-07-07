Home > Sport > Tennis > Sinner e Djokovic oggi in campo a Wimbledon 2026: orario e dove vederli in tv

Jannik Sinner torna in campo oggi, 7 luglio, a Wimbledon 2026 per l’impegno dei quarti di finale. Il numero 1 al mondo alle 14 affronta il 35enne tedesco Jan-Lennard Struff sul campo numero 1. L’altoatesino, che nel turno precedente ha battuto il giapponese Mochizuki, cerca la 12esima vittoria consecutiva sull’erba dell’All England Club e la terza semifinale in sei partecipazioni. Sarebbe la decima in uno Slam, un traguardo che possono vantare solo altri tre giocatori in attività: Djokovic, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Sempre oggi ma sul centrale tocca proprio a Novak Djokovic che affronta il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 3 del tabellone inglese. Il match è in programma intorno alle 16:30 al termine del derby americano al femminile tra Jessica Pegula e Coco Gauff e dopo anche il proseguimento del match tra Alexander Zverev e Jiří Lehečka fermato dall’oscurità sul 3-3 nel terzo set con il tedesco in vantaggio 2 set a 0.

An All American affair awaits on Centre Court 🇺🇸 pic.twitter.com/gQVkKduoaZ — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026

Sinner-Strauff: i precedenti

Quello di oggi alle 14 sul campo numero 1 di Wimbledon è il quarto confronto nel circuito maggiore tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, il primo in uno Slam. L’azzurro ha vinto tutti e tre i precedenti, disputati tra marzo e giugno 2024. Due successi facili in due set e uno più combattuto con la vittoria al tie-break del set decisivo sull’erba di Halle. Il tedesco – che ha raggiunto il suo primo quarto Slam alla 47ma partecipazione e il primo a Wimbledon alla 12ma presenza – proverà a mettere a segno la prima vittoria contro un numero 1 del mondo. Sinner, però, a Wimbledon non ha mai perso contro un avversario fuori dalla Top 50.

Djokovic-Auger-Aliassime: i precedenti

A 39 anni Novak Djokovic contro Felix Auger-Aliassime gioca il suo 120esimo match a Wimbledon, record assoluto. Superato Roger Federer fermo a 119. Domenica contro Safiullin aveva già battuto anche il primato dello svizzero di vittorie sull’erba all’All England Club, 106. Sono due i precedenti fra il serbo e il canadese. Entrambi risalgono al 2022: agli Internazionali d’Italia di Roma vinse Djokovic mentre Felix Auger-Aliassime si aggiudicò la sfida in Laver Cup. Il match di oggi è in programma non prima delle 16:30 sul campo Centrale.

Dove vedere le partite in tv

Sinner-Struff, oggi alle 14 sul campo numero 1, e Djokovic-Auger-Aliassime, non prima delle 16:30 sul Centrale, come tutte le partite di Wimbledon 2026, si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

Le partite di oggi a Wimbledon singolari maschile e femminile