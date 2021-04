Queste le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti a margine di un convegno a Roma

(LaPresse) La lettera a Salvini? “Non era un ultimatum ma un tentativo di rispondere alla vulgata che definisce la vicenda della presidenza del Copasir una questione tra Lega e Fratelli d’Italia, non è così”. Queste le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti a margine del convegno “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori”. “Se avessi voluto porre il problema per creare qualche difficoltà nel campo del centrodestra, avrei aperto il tema di tutte le commissioni di garanzia. Non è questione di poltrone, ma un problema tra maggioranza e opposizione, di rispetto di alcune norme di equilibrio delle nostre istituzioni”, spiega ancora Meloni che poi conclude: “Su queste cose, quando si forza si apre un precedente pericoloso per tutti. Della vicenda Copasir deve rispondere tutta la maggioranza”.

