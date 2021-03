Partono le cartelle esattoriali, la leader di FdI davanti a Palazzo Chigi: "Come si fa a pagare i debiti in questa situazione?"

(LaPresse) “Siamo qui davanti a Palazzo Chigi per consegnare una simbolica busta al presidente del Consiglio Mario Draghi, al governo, e per fare una domanda semplice. Ci sono milioni di italiani che tra un mese riceveranno cartelle esattoriali in una situazione economica devastata che vede 400mila disoccupati in più, 300mila aziende che hanno chiuso nel 2020 solo nel settore del commercio e del turismo. La domanda è: come si fa a chiedere agli italiani di pagare i debiti in questa situazione? E, soprattutto, come si fa, mentre partono le cartelle esattoriali, a non distinguere tra chi nel 2020 continuava comunque ad avere uno stipendio e chi invece ha perso tutto?”. Così la leader di Forza Italia, Giorgia Meloni, che ha protestato davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo la soppressione delle cartelle esattoriali in arrivo. “La proposta di Fratelli d’Italia è: se mi chiudi, non mi chiedi. Se ci sono attività che, per colpa delle restrizioni volute dal governo, non hanno potuto lavorare, a quelle attività non si può chiedere niente. Men che meno si può chiedere che paghino debiti pregressi. Così rischiamo di finire di devastare l’economia italiana”, ha aggiunto Meloni.

