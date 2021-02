Roma, 1 nov. (LaPresse) – “Non possiamo mettere in discussione quel che ieri sera era un dato acquisito. A indici di rischio differenti complesssivamente intesi devono corrispondere misure diverse. Perché inciderebbe in modo restrittivo anche dove non serve. Ognuno assuma le sue responsabilità". Questo a quanto emerge il commento della ministra Bellanova nel corso della capidelegazione, a proposito della richiesta delle Regioni di eventuali restrizioni per tutto il territorio nazionale indipendentemente dai differenti indici di rischio. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata