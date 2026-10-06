06/10 – Spagna, Sanchez e l’azzardo delle elezioni anticipate – Disabile aggredito dal compagno di scuola – Alla scoperta dell’optogenetica

Sanchez tenta l’azzardo delle elezioni anticipate, mentre in piazza continua la protesta per la crisi abitativa. Feijóo punta alla Moncloa: “Finalmente la parola ai cittadini”. Abascal avanza dubbi sulla regolarità del voto, mentre l’area a sinistra del Psoe si riorganizza per trovare un leader.
Ragazzo disabile aggredito per “odio” da compagno di scuola in istituto a Pinerolo. Si indaga per lesioni.
Alla scoperta dell’optogenetica, la tecnica che è valsa il premio Nobel per la Medicina 2026 a Deisseroth, Hegemann e Nagel.