03/08 – Attentato in un ristorante italiano a Mosca – Dopo 9 anni muore 13enne che mangiò formaggio a latte crudo – Juve regina del mercato

Cinque morti in un attentato ad un ristorante italiano a Mosca. L’ambasciata russa a Roma: “Terroristi di Kiev vogliono intimidirvi”. Nelle stesse ore la mmarina italiana abborda una nave della “flotta ombra” russa nei pressi di Pantelleria.
In coma dal 2017 dopo aver mangiato formaggio a latte crudo, morto un 13enne.
Juventus regina del calciomercato, Kolo Muani a Torino per firmare prima della tournée bianconera, in porta si punta su Vicario. Napoli ad un passo dalla cessione di Gutierrez, Roma al lavoro per Reed, sondaggio Newcastle per Scalvini mentre il Psg fa la corte a Suzuki.