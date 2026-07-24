24/07 – Morto a 18 mesi, ricoverati altri bimbi dallo stesso asilo – Accoltellato dopo aver investito la ex – La nuova linea della FIGC

Catanzaro, morto in ospedale a 18 mesi, ricoverati altri bimbi dallo stesso asilo. Alla base del decesso forse una sospetta infezione batterica.

19enne ucciso a Bari Sardo. Fermato un minorenne, è il fratello della ex della vittima, investita mentre passeggiava con il nuovo ragazzo. I due sono stati prima investiti dall’auto del 19enne che si è dato alla fuga inseguito dal fidanzato e dal fratello della 22enne che lo ha poi accoltellato a morte.

Malagò, Maldini e Leonardo in Assemblea di Lega, si stringe per il ct, oltre a Guardiola contattato anche Ancelotti: “Vogliamo definire bene quello che vogliamo. C’è fretta, ma non troppa”.