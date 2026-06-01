01/06 – Molotov contro l’abitazione di un cronista – Iran, Trump invia una versione inasprita dell’accordo – Bezzecchi trionfa al Mugello

Molotov contro l’abitazione di un cronista con minacce anche a Meloni e a Don Patriecello vicino Vicenza.

Trump ha inviato all’Iran una versione inasprita per un accordo. Teheran: “Nessuna fiducia in parole e promesse Usa”. Intanto Israele prende il castello dei Beaufort nel sud del Libano e issa la bandiera. Netanyahu: “No dato l’ordine all’Idf di ampliare l’operazione”. la Francia chiede riunione urgente del Consiglio Onu.

MotoGp, Bezzecchi trionfa al Mugello poi l’abbraccio con Kimi Antonelli, due italiani sul tetto del mondo.