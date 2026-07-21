Ct Italia, Abodi: "Guardiola? Chiunque sia il commissario tecnico dovremo stargli vicino"

“Guardiola in nazionale? Questa è la fase della decisione e quindi della riflessione. Io aspetto. Se preferivo un italiano? Per me sarà comunque sempre il tecnico della Nazionale e quindi sarà il migliore possibile, perché dovremmo essere tutti vicini a lui e al progetto che elaborerà insieme a Maldini, a Leonardo e al presidente federale. Per me la maglia azzurra si ama, non è il momento di discuterla”. Risponde così sul prossimo ct dell’Italia il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione della ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel’ alla Camera dei Deputati. “Se c’è un nome che mi convince più degli altri? C’è sempre qualcuno, ma passa in secondo piano perché comunque è giusto che sceglie chi deve scegliere”, conclude Abodi.