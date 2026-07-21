Potenza: assalto bancomat con esplosivo, 11 misure cautelari

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza con il supporto di personale del Comando Provinciale di Foggia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza nei confronti di 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di furto e tentato furto aggravato di autovettura, furto aggravato ai danni di istituto di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. L’indagine scaturisce da un furto perpetrato mediante l’utilizzo di esplosivo ai danni di uno sportello bancomat a Lavello, nel Potentino, nel marzo 2025.