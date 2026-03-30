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lunedì 30 marzo 2026

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30/03 – Santo Sepolcro negato a cardinal Pizzaballa – Il Pentagono prepara i piani per l’invasione dell’Iran – Bis Antonelli in Giappone

30/03 – Santo Sepolcro negato a cardinal Pizzaballa – Il Pentagono prepara i piani per l’invasione dell’Iran – Bis Antonelli in Giappone
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Santo Sepolcro negato a cardinal Pizzaballa e padre Ielpo. La Polizia di Israele: “Motivi di sicurezza, era stato informato”. Nella domenica delle Palme è polemica.

Il Pentagono prepara i piani per l’invasione di terra. Teheran: “Siamo pronti”. A Islamabad incontro fra i mediatori Pakistan, Egitto, Arabia Saudita e Turchia. Nella capitale iraniana colpita la sede della Tv qatarina. La missione Aspides avverte le navi nel Mar Rosso, massima cautela per possibili attacchi Houti. 

Antonelli vince anche il Gp di Giappone e vola in testa al Mondiale, è il più giovane leader della classfica iridata di sempre. Leclerc terzo.

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