04/02 – Vannacci lascia la Lega, la sua parabola – Difende la figlia, ucciso a coltellate – La Spagna dice stop ai social per gli under 16

mercoledì 4 febbraio 2026

Vannacci lascia la Lega, dal libro “Mondo al contrario” a Bruxelles, la parabola del generale.

Panettiere ucciso a coltellate nel suo negozio a Salerno, fermato un 33enne. Gaetano Russo era intervenuto per difendere la figlia. Il sindaco: “Assassino paghi senza sconti”.

Dopo Australia e Francia anche la Spagna annuncia il divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. A Parigi perquisiti gli uffici di X nell’ambito di un’indagine su immagini pedopornografiche, Elon Musk convocato dalla procura.

