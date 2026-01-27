27/01 – Il governo prende distanze dall’Ice – Indagine su Grok, deepfake sessuali e contenuti illegali – Prima vera fuga Scudetto dell’Inter

Il governo prende distanze dall’Ice, Tajani: “Tra arrestare e uccidere c’è differenza”. Giallo sulla presenza degli agenti federali a Milano-Cortina, protestano le opposizioni, ma il Viminale smentisce.
Aperta un’indagine contro Grok, la piattaforma di X, per diffusione di deepfake sessuali e contenuti illegali. Norme più severe anche per WhatsApp, designata come grande piattaforma online.
Prima vera fuga Scudetto dell’Inter, che vola a +5 sul Milan grazie alla frenata dei rossoneri a Roma. Alle spalle dei nerazzurri è bagarre Champions con quattro squadre racchiuse in tre punti per due posti.