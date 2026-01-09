Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 9 gennaio 2026

Ultima ora

09/01 – Tensione negli Usa dopo l’uccisione di una 37enne – L’attacco di Macron a Trump – 10 anni senza David Bowie

09/01 – Tensione negli Usa dopo l’uccisione di una 37enne – L’attacco di Macron a Trump – 10 anni senza David Bowie
LaPresse
LaPresse
, ,

Alta tensione a Minneapolis dopo l’uccisione di un’americana 37enne da parte di un agente anti immigrazione. L’amministrazione difende l’operato delle forze dell’ordine, i Democratici denunciano gli abusi dell’Ice.

Macron attacca Trump: “Si allontana dagli alleati e dalle regole internazionali”. Mosca incalza: “Volenterosi e Kiev stanno creando un asse di guerra”. Zelensky: “Garanzie di sicurezza pronte a essere finalizzate con Usa”.

10 anni senza David Bowie, i suoi capolavori fanno vivere leggenda del “Duca bianco”.

© Riproduzione Riservata