Consenso libero, è ancora stallo. Salvini: “Lascia spazio a interpretazioni e vendette personali”. La Russa: “Meloni non ha cambiato idea”.

Bolzano, avvocato rinchiuso in un maso e morto dopo mesi di agonia: indagati 8 familiari. Nikolaus Chizzali è morto il 27 ottobre 2022 dopo una malattia, i parenti gli avrebbero impedito le cure tradizionali costringendolo a ricorrere all’omeopatia.

Brignone torna sugli sci: l’obiettivo è Milano-Cortina 2026. La sciatrice si era gravemente infortunata al ginocchio sinistro lo scorso aprile.