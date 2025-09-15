Ep.667 – Drone russo nello spazio aereo della Romania, Bucarest: “Irresponsabili” – Una 12enne violentata e ripresa in video a Sulmona

Drone russo nello spazio aereo della Romania, la protesta di Bucarest: “Azioni irresponsabili”. L’Ue: “Escalation sconsiderata”. Intanto Kiev colpisce la raffineria russa di Kirishi e rivendica un sabotaggio alle ferrovie tra Oryol e Kursk.

Una 12enne è stata violentata e ripresa in video a Sulmona, ricattata con le immagini diffuse su WhatsApp. Indagati due ragazzi, uno di 18 e uno di 14 anni, con le accuse di violenza sessuale e revenge porn. Sequestrati cellulari e pc ai due.

Giornata di delusioni azzurre ai Mondiali di Atletica di Tokyo, eliminati Tamberi e Jacobs. Il velocista apre a un possibile ritiro dopo le ultime annate difficili: “Non so se continuerò, devo riflettere”. La finale dei 100 metri maschile vinta da Seville.