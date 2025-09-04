Ep.660 – Xi Jinping lancia la sua sfida all’ordine mondiale a guida Usa – Caso Grillo jr: lutto per il presidente dei giudici, slitta la sentenza

Xi Jinping lancia la sua sfida all’ordine mondiale a guida Usa, sfilando con abito stile Mao a fianco di Vladimir Putin e Kim Jong Un. Trump: “Cospirate contro gli Usa”. Il Cremlino nega. Putin: “Se Zelensky è pronto a incontrarmi venga a Mosca”. Il presidente ucraino in Danimarca e poi a Parigi prima della riunione dei volenterosi, auspica di parlare con il tycoon di sanzioni.

Caso Grillo jr: lutto per il presidente dei giudici, slitta la sentenza. Il figlio del giudice è morto a Roma. Polemiche sul presidente del Tribunale per l’ipotesi rinvio a oggi.

Mondiali volley femminile 2025, Italia in semifinale: Polonia battuta 3-0. Per le azzurre è la 34esima vittoria consecutiva.