Ep.657 – Salpata da Barcellona la Global Sumud Flotilla, per rompere il blocco navale a Gaza – I dossier che attendono la politica al rientro

LaPresse
Salpata da Barcellona la Global Sumud Flotilla, la missione civile che vuole rompere il blocco navale a Gaza. A bordo anche Greta Thunberg e l’ex sindaca Ada Colau. L’attivista svedese: “I governi hanno fallito, da Israele c’è il chiaro intento di genocidio”.

Dalle Regionali alle riforme, passando per la manovra. I dossier che attendono governo e parlamento alla ripresa dei lavori.

Gp Olanda stregato per le Ferrari, che incassano un doppio ritiro, Hamilton va a muro mentre Leclerc finisce contro le barriere dopo un contatto con Antonelli. Piastri vince e allunga in testa al mondiale.

