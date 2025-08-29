Ep.656 – Foto rubate e post sessisti, dopo le denunce chiude il sito Phica.net – Pesanti raid russi su Kiev, almeno i 17 morti

Foto rubate e post sessisti, dopo le denunce chiude il sito Phica.net. Sulla piattaforma anche immagini di Meloni, Schlein, Carfagna, Boschi e Moretti. Condanna bipartisan dal mondo politico.

Pesanti raid russi su Kiev, almeno 17 morti. Danneggiate le sedi della delegazione Ue e del British Council. Bruxelles e Londra convocano l’ambasciatore russo. Von der Leyen sente Zelensky e Trump: “Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati. Avanti su sanzioni e uso dei beni russi congelati”.

Il Milan di Allegri subito in cerca di riscatto, ma perde Jashari, out per infortunio al perone.