Ep.649 – Fuori onda di Meloni alla Casa Bianca: “Non voglio parlare con la stampa”. È polemica – Botulino, c’è la seconda vittima in Sardegna

Fuori onda di Meloni alla Casa Bianca: “Non voglio mai parlare con la stampa del mio Paese”. Opposizioni all’attacco: “Disprezza la stampa italiana”. Fnsi: “Mancanza di rispetto”.
Botulino, c’è la seconda vittima in Sardegna: si tratta di Valeria Sollai, 62 anni, cuoca in una scuola d’infanzia. Aveva mangiato guacamole alla Fiesta Latina di Monserrato.
Lettera-appello degli allenatori italiani: chiedono a Gravina la sospensione di Israele, prossima avversaria degli azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali. Uivieri: “Non è giusto voltare la testa, la politica non c’entra nulla”.