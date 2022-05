Le previsioni del consulente astrologico

ARIETE

La settimana vi ricarica di tanta promettente energia ! Sarete in perfetta forma : iperattivi, energici e vigorosi nell’affrontare la vita di tutti i giorni.

L’affiatamento nella coppia vivrà inebrianti momenti di sensualità. E questa è una sincera promessa che vi regala Marte .. che comanda fiero e orgoglioso nel segno ! Ma nel vostro incantato Cielo c’è anche una super Luna – dapprima dai Gemelli (lunedì e martedì), dopodiché dal Leone (sabato e domenica) – che non solo vi renderà protettivi e disponibili nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita .. ma vi farà anche assaporare un universo di spensierate e rassicuranti complicità, in un unico abbraccio. Per chi è solo, i preziosi segnali di queste “lune”, possono aiutarvi a dare il via a una fiammeggiante storia d’amore .. destinata a durare nel tempo ! Se potete farlo, l’idea di ritagliarvi una pausa dalle responsabilità, non solo si rivelerà azzeccata ma vi consentirà anche di rigenerarvi .. sotto tutti i punti di vista. Chi è ancora in ballo con una storia che è in crisi, avrà modo di riesaminarla .. per decidere se recuperarla oppure chiuderla. In questo caso, vi aiuterà la Luna, seppur balorda, dal Cancro (mercoledì, giovedì e venerdì), che vi darà la spinta giusta per reagire ! Nel lavoro, la gestione degli impegni sarà portata avanti con efficiente dinamismo. Saranno le giornate favorevoli che vi spettano a fare la differenza .. lo spirito di competizione vi accompagnerà verso promettenti traguardi.

TORO

Grazie a Venere che cammina al vostro fianco, avrete modo di trasformare ogni giorno in una “godereccia” festa per gli innamorati ! La Stella dell’amore, lascia presagire un’incantata settimana per riscoprirvi più affiatati col partner, nonché protettivi con gli affetti di sempre. E quando anche la Luna dal Cancro (mercoledì, giovedì e venerdì), entra in gioco per dire la sua, la complicità si rinforzerà nelle certezze .. per non disperdersi più nelle ipotesi. Non fatevi scappare l’occasione, se volete fare una vera e propria abbuffata di coccole. Per chi è solo, ci possono essere delle inaspettate opportunità che lasciano ben sperare in un’importante incontro. Approfittatene, perché sabato e domenica, si affaccia un’altra Luna – decisamente nevrotica e avara di opportunità – dal Leone, che porta con sé quel malcontento che non gioca a favore del buon andamento delle vicende affettive e sentimentali. Occhio, c’è il rischio di diventare mal mostosi e brontoloni .. quel tanto che basta per rovinarvi l’intero fine settimana. Altolà, è vietato dare partita vinta alle paturnie e alle delusioni che riaffiorano dal passato ! Non cadete nella trappola ! Perché invece non la sfruttate per colorare il feeling col partner di intrigante, inebriante e ardimentosa trasgressione ? Nel lavoro, gli affari si sbloccano .. lasciando presagire un fruttuoso momento di rivincita. La determinazione e l’ostinazione che avete dalla nascita, vi porteranno dove volete arrivare.

GEMELLI

La settimana parte alla grande .. per concludersi ancora meglio ! Complice una favorevole Luna – dapprima nel segno (lunedì e martedì), dopodiché dal Leone (sabato e domenica) – che lascia ben sperare in un rigenerante momento .. generoso di effervescente spensieratezza ! La complicità nella coppia si ricarica di promettente vivacità. Con gli affetti di sempre, sarete ineccepibili .. e pronti a soddisfare ogni loro esigenza. Per chi è solo, saranno molteplici le occasioni per innamorarsi dell’amore. PS : l’affiatamento col partner e la convivenza in famiglia non dovrebbero riservare antipatici colpi di scena .. a patto però che non vi fate influenzare dalle maldicenze ! Sfruttate la vostra rinomata “curiosità” per sperimentare nuove tecniche di corteggiamento o rinfrescare l’intesa in casa .. e non certo per dare adito a qualche insidioso e malevole pettegolezzo che viene messo in giro da persone aride e invidiose. Prendete in mano la situazione .. premiando chi merita il vostro amore e allontanando chi, invece, non è più degno ! Il Sole che ritorna nella posizione che aveva al momento della vostra nascita, oltre ad annunciare il compleanno .. vi esorta a “fare nuove” tutte le cose ! Nel lavoro, vi farete valere nelle discussioni .. spronando quanti collaborano con voi. Sfruttate le giornate favorevoli che vi spettano per “revisionare” il gioco di squadra .. nel tentativo di renderlo efficiente e decisamente più produttivo.

CANCRO

Il vostro Cielo è diviso a metà ! Da una parte, c’è una rigenerante Venere dal Toro che farà di tutto per regalarvi amore, protezione e spensieratezza .. mentre dall’altra, c’è un Marte contrariato dall’Ariete che innesca prove su prove, al fine di farvi scoprire se siete felici e soddisfatti di ciò che avete e di ciò che fate. A voi la scelta ! Stando alla loro incorruttibile regola : solo le unioni ben assortite si rinnoveranno nell’affiatamento, rinforzandosi nella reciproca comprensione. Le altre, invece, incontreranno un mare di verifiche che non faranno altro che comprovarne l’effettiva autenticità .. perlopiù attraverso indispensabili (e vivaci) chiarimenti. Sfruttate la vostra Stella preferita, la Luna, quando sarà proprio nel vostro segno (mercoledì, giovedì e venerdì) .. per scoprire cosa dovete fare per favorire la tanto ricercata serenità ! Grazie a lei, avrete modo di affrontare (o perlomeno alleggerire) le problematiche e le incomprensioni irrisolte .. nonché trascorrere “illuminanti” momenti in compagnia di chi vi fa stare bene. Nel lavoro, le Stelle lasciano intravedere un costruttivo momento per pianificare gli obiettivi che volete conquistare. Non isolatevi nel vostro impenetrabile guscio di riservatezza e non vi fate scoraggiare dalle vostre ingestibili ansie, ma chiedete invece aiuto ai collaboratori più affidabili nonché agli amici di una vita. Insieme a loro, scoprirete che siete più forti delle avversità !

LEONE

Le Stelle – capitanate da Marte e Giove, entrambi efficaci messaggeri di buone nuove dall’Ariete – sono pronte a inaugurare una settimana a dir poco indimenticabile ! E non è finita qui ! Sarete pervasi anche da una super Luna – dapprima dai Gemelli (lunedì e martedì), dopodiché nel segno (sabato e domenica) – che lavorerà per voi .. regalandovi inebrianti complicità col partner .. e suggestive emozioni da condividere con gli affetti di una vita. E’ arrivato il momento giusto per mettere in azione quella inesauribile generosità che scorre nelle vostre vene ! Ma nel vostro Cielo c’è anche una Venere che vi guarda di traverso dal Toro .. che non rappresenta una seria minaccia per il quieto vivere .. a meno che la relazione fa acqua da tutte le parti. In questo caso, adoperatevi per scoprire cosa non funziona come dovrebbe e cosa dovete “revisionare” .. perché è la vostra felicità che è in gioco. Questa Venere – stuzzicata da Saturno contro – può essere però l’artefice di un irripetibile esperienza .. decisamente costruttiva, rigenerante e forse anche liberatoria. Il vostro amore andrà meritato, perché chi continua a darlo per scontato, senza fare un bel niente per vivacizzarlo .. probabilmente riceverà un bel CIAONE ! Ecco a voi la chance che forse aspettavate da tempo : l’opportunità di smetterla di correre dietro a qualcuno che non merita più ! Idem nel lavoro ! Cogliete l’attimo per “riprogrammare” il vostro futuro professionale .. “confermando” solo chi vuole davvero collaborare con voi, sostenendovi in tutto e per tutto.

VERGINE

La settimana – magari lasciando scorrere velocemente lunedì e martedì, che si preannunciano un pochino insipidi e forse anche snervanti – si prospetta incantevole e rassicurante ! L’artefice di questo felice presagio è Venere che brilla dal Toro ! La Stella dell’amore, vi aiuterà a colorare le vostre giornate di amore, spensieratezza e goderecce emozioni. Ve ne accorgerete, soprattutto quando anche la Luna dal Cancro (mercoledì, giovedì e venerdì), vorrà dire la sua .. spingendovi a innamorarvi dell’amore ! Non vi risparmierete nel far sentire uniche, speciali e indispensabili le persone che fanno parte della vostra vita .. alla faccia di chi vi vuole male. E se qualche preoccupazione, perlopiù ingigantita, che proviene dal lavoro o per i soldi tenterà di annuvolare l’atmosfera .. il vostro modo di porgervi sarà sempre improntato alla dolcezza. Per chi è solo, ci sono tante chance da sfruttare .. e chissà mai, che dietro a una bella amicizia si è sempre nascosto l’amore di tutta una vita !? Nel lavoro, la vostra innata capacità di curare ogni più piccolo dettaglio, si rivelerà strategica per scongiurare le possibili magagne che si nascondono nelle collaborazioni. È tempo di bilanci ! Le giornate favorevoli che vi spettano, vi aiuteranno a “rivoluzionare” il vostro operato, gioco di squadra compreso. Le buone nuove giungeranno a voi .. perlopiù da altre città, l’estero o i social.

BILANCIA

La settimana si apre col sorriso .. per concludersi con i migliori auspici ! Complice una super Luna – dapprima dai Gemelli (lunedì e martedì), dopodiché dal Leone (sabato e domenica) – che, tra le altre cose, vi aiuterà a “cambiare le vostre Stelle” .. per scoprire cosa dovete fare per star bene ! Questa Luna sarà utile per mettere all’angolo quel dispettoso Marte, che non vuole smetterla di punzecchiare la pazienza .. facendo emergere il vostro lato più polemico e litigioso. Grazie a lei, sarete più morbidi e meno intransigenti con le persone care. La complicità nella coppia, si rinforzerà nella reciproca comprensione .. senza per forza di cose, nascondersi dietro a un “buonismo di facciata”. Si salvi chi può .. quando arriva la Luna storta dal Cancro (mercoledì, giovedì e venerdì) a dire la sua ! O non sarete capaci di far conciliare il desiderio di felicità con le regole della convivenza .. oppure potreste diventare capricciosi e antipatici nel reclamare affetto e attenzioni da chi vive con voi. Ma questa Luna, seppur balorda, può davvero aiutare chi si trova in una realtà che non gli appartiene e lo rende apatico. In questo caso, può darvi la forza necessaria per prendere in mano le redini della vostra vita e condurla verso la felicità che si merita. Non abbiate paura di andare al di là delle apparenze ! Nel lavoro, le vostre idee centreranno l’obiettivo prescelto .. ma solo nelle giornate più strategiche che la settimana vi concede. Avrete modo di far ricredere chi si oppone al vostro modo di lavorare.

SCORPIONE

La dispettosa, ma non pericolosa, collocazione astrale di Venere dal Toro, risveglia il desiderio di emozioni .. alimentando sentimenti autentici, ma appesantiti dalla gelosia ! Lasciatevi coccolare dalla dolcissima Luna dal Cancro (mercoledì, giovedì e venerdì), se volete favorire una vera e propria rinascita. Cogliete l’attimo per smussare gli angoli più spigolosi della vostra personalità .. incominciando a essere meno gelosi e sospettosi. È vero che per voi “l’amore non è bello .. se non è litigarello” ! Infatti, il Destino vi metterà subito alla prova, esattamente quando la Luna incomincerà a infastidirvi dal Leone (sabato e domenica). Apriti Cielo ! La Luna, Venere e Saturno (tutti e tre contrari), faranno di tutto per portare a galla le incomprensioni e le problematiche .. che ancora regnano in quei legami che non sono più ben assortiti nella reciproca complicità. Occhio, se cadete nel tranello .. vi rovinerete l’intero weekend. Sfruttateli, per scoprire chi merita di essere protetto e amato .. nonché individuare chi, invece, sarà meglio lasciarlo andare al suo destino. Una cosa è certa : non potete mentire .. neanche a voi stessi ! Nel lavoro, la gestione degli impegni si alternerà a momenti di rallentamento con momenti di produttiva ripresa. Saranno le giornate favorevoli e non .. a scandirne l’andamento. Rimandate il desiderio di inaugurare una nuova collaborazione ! Aspettate tempi migliori ..

SAGITTARIO

La settimana parte un pochino sottotono .. ma si concluderà con i fuochi d’artificio ! Si inizia con la mal mostosa Luna dai Gemelli (lunedì e martedì), che tenterà di far vacillare la complicità con il partner e il quieto vivere in famiglia .. probabilmente a causa di qualche ingigantito fastidio. Fate appello alla profondità dei vostri sentimenti .. se volete scongiurare il peggio ! Lasciate scorrere queste ore, che si preannunciano un pochino ansiose. Dopodiché avrete il piacere di tuffarvi fra le braccia della super Luna dal Leone (sabato e domenica) .. che lascia ben sperare in un’intensa botta di vitalità .. che ha il potere di spazzare via tutte le paturnie ! La complicità nella coppia si potenzierà nell’erotismo. Gli affetti saranno avvolti dalle vostre ineccepibili premure. Tutti i progetti di matrimonio, convivenza e anche di maternità .. saranno accolti e favoriti da questo incantevole Cielo ! I cuori solitari, potranno contare su azzeccate opportunità, per dare il via a fiammeggianti flirt .. senza precedenti. Se decidete di fare sul serio .. potrete fare l’incontro giusto ! Nel lavoro, la settimana non offre un granché di giornate eclatanti su cui fare totale affidamento .. ma non per questo la gestione degli impegni andrà a ramengo, tutt’altro .. L’accoppiata vincente Marte-Giove dall’Ariete, prepara il terreno giusto per mettere a segno una rigenerante e redditizia rivincita ! Il weekend si preannuncia ricco di fortuna !

CAPRICORNO

L’entrata in scena di Venere dal Toro, lascia ben sperare in un promettente momento per “vivere” i sentimenti ! Ma, la Stella dell’amore riuscirà nel suo intento .. solo e se sarete capaci di controbattere quell’antipatico Marte dall’Ariete che sembra non aver altro da fare che mettere alla prova l’effettiva autenticità di tutte le relazioni. Con lui in mezzo ai piedi, il malcontento e le problematiche che magari pensavate di aver risolto, ritorneranno prepotentemente a galla .. ancor più se vi ostinate a portare avanti una relazione che ha terminato il suo scopo. Per fortuna che c’è una favorevole Venere che vi assiste ! Infatti, sarà soprattutto grazie a lei che non vivrete tutto questo come un colpo della malaugurata sorte, bensì come una di quelle irripetibili occasioni per cercare di salvare le unioni che meritano veramente di essere portate avanti .. e migliorate. Starà solo a voi saper cogliere il lato più costruttivo, e non certo distruttivo, sia di Marte che di Venere .. per cercare – nel caso in cui avete fallito ogni tentativo speso per far resuscitare un legame che era in crisi – di chiuderlo nel migliore dei modi, senza rancore e rimpianti. È risaputo che per voi l’allontanamento e la separazione, rappresentano delle esperienze terrificanti .. ma quando una situazione diventa ingombrante e vi rende infelici, perché preoccuparsi del giudizio degli altri ?! Idem nel lavoro ! La gestione degli impegni si prospetta elettrica e snervante. Sfruttate le interferenze per “fare nuove” tutte le cose !

ACQUARIO

La settimana si apre sotto il segno dell’amore ! Complice la super Luna dai Gemelli (lunedì e martedì), che lascia presagire un favorevole momento per amare .. e lasciarvi amare ! Grazie al suo effervescente tocco .. sarete liberi di essere voi stessi. Approfittatene, per far sì che la complicità nella coppia, possa vivere momenti di puro affiatamento, rigenerante leggerezza .. e inebriante spensieratezza. Per chi è solo, ci sono delle irripetibili opportunità per conoscere una persona speciale ! La dispettosa collocazione astrale di Venere dal Toro non è poi così penalizzante come appare, anzi .. Vi permetterà di trascorrere più tempo a casa .. con le persone che fanno parte della vostra vita. Fate i bravi nel weekend, quando la Luna storta dal Leone cercherà di annuvolare l’atmosfera .. ingigantendo le ansie per un familiare che ha bisogno della vostra assistenza. Fate scivolare lo stress, se non volete incasinarvi il fine settimana .. per niente di preoccupante. Con Marte dalla vostra, riuscirete a esorcizzare la confusione .. nonché ristabilire il giusto equilibrio, nell’incertezza che vi dà da pensare. Nel lavoro, le poche, ma fruttuose, giornate favorevoli che vi spettano, vi aiuteranno a trasformare una delle vostre geniali intuizioni in un guadagno. Dopodiché siate prudenti : la gestione degli impegni potrebbe risentire di un qualche intoppo che rischia di rallentare (ma non certo ostacolare) la risoluzione pratica di ciò che fate.

PESCI

La settimana – lasciando in disparte lunedì e martedì che si preannunciano un pochino antipatici e dispersivi – si profila entusiasmante .. fino a diventare più che generosa di incantate emozioni ! L’artefice di questo incantevole presagio è la super Luna dal Cancro (mercoledì, giovedì e venerdì), che farà di tutto per farvi trascorrere dei momenti spensierati .. sotto tutti i punti di vista ! Questa magica Luna, amplificata dalla godereccia Venere dal Toro, vi assicura una rigenerante ventata di amabilità, sensualità e disponibilità .. da condividere con quanti avranno il privilegio di ricevere le vostre ineccepibili premure. Sarete ispirati da buoni sentimenti .. e accompagnati dalla volontà di sorridere alla vita ! Riuscirete a prendere quelle importanti decisioni che preludono a una vera e propria rinascita .. ancor più se siete reduci da una delusione. Per chi è solo ci possono essere delle ottime chance per dare il via a intriganti e inebrianti flirt .. senza precedenti ! Le sfide che mettono alla prova ciò che state facendo .. ma ancor più ciò che “volete fare” .. non mancheranno. Tranquilli ! Sarete capaci di affrontarle e sconfiggerle. Idem nel lavoro ! Le prove non mancheranno, ma saranno proprio queste prove a farvi capire se siete sulla strada giusta. I giorni che vedono brillare la Luna dal Cancro, sono perfetti per stringere accordi, promuovere importanti trattative .. e magari tentare il colpaccio con la Fortuna !

