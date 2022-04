Le previsioni del consulente astrologico

Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

ARIETE

La settimana vede molteplici giornate favorevoli, da sfruttare a più non posso. Protagonista è la Luna, dapprima dal Sagittario (martedì e mercoledì), dopodiché dall’Acquario (sabato e domenica), che lascia ben sperare in un fruttuoso momento per “vivacizzare” l’affiatamento con gli affetti. Grazie a lei, la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita, registrerà un netto miglioramento : sarete più propensi a donare .. che a pretendere. Per chi è solo, ci possono essere delle buone opportunità .. per fare l’incontro giusto. Se, invece, avete ancora a che fare con un rapporto sentimentale o un’amicizia che è in crisi, il malcontento e le incomprensioni rischiano di moltiplicarsi .. fino a minarne la continuità. Le Stelle, vi esortano a tentare una riconciliazione con chi merita, oppure spezzare le catene dei legami che vi svuotano. Guardate nel vostro cuore, per trovare le risposte che cercate .. o al limite, provate a chiedere un consiglio spassionato a chi è imparziale e degno della vostra fiducia. Nel lavoro, la settimana può essere strategica, per “muovervi” a gettare le basi per progetti a lungo termine. È arrivato il tempo, per chiedere aiuto alle conoscenze autorevoli .. quelle che saranno ben liete di trasformare le vostre aspettative in solide realtà. Le giornate favorevoli che vi spettano, faranno al caso vostro .. aiutandovi a chiudere importanti accordi, anche collegati con altre città, l’estero e il mondo dei social.

TORO

Finalmente ! Con Marte contro fuori dai giochi, l’atmosfera incomincerà ad alleggerirsi .. regalandovi più spensieratezza ! Molti fra voi, avranno modo di fare pace con la vita ! Ora, che avete Venere dalla vostra .. seguita a ruota anche da Marte (stavolta, decisamente benevole) dai Pesci .. si intravede un favorevole momento per “muovervi” con più disinvoltura (e meno paturnie) verso l’amore e gli affetti. Giovedì e venerdì, vogliono essere le giornate migliori che la settimana vi regala .. complice una super Luna dal Capricorno, che farà di tutto, per inebriarvi di rassicuranti conferme. La complicità nella coppia, si potenzierà nelle certezze .. e non più nei ma, nei se e nei forse. Per chi è solo, ci sono delle sorprendenti opportunità .. che lasciano ben sperare. Venere e Marte, sono straordinari messaggeri di serenità .. capaci di trasferire più amicizia e comprensione nei vostri rapporti. Grazie a loro, vi sarà più facile trovare le risposte che cercate e le conferme che sperate. Se, invece, siete intrappolati in un rapporto che non vuole decollare, sarete più concilianti .. e decisamente meno brontoloni e testoni. Nel lavoro, grazie al Sole che entra nel segno (da mercoledì), non sarà una missione impossibile uscire dalle crisi, sbaragliare gli invidiosi che tramano alle spalle .. e fare nuove tutte le cose. Mercurio, anch’esso nel segno, vi fornirà le intuizioni più azzeccate da mettere in pratica .. per conseguire il successo che meritano.

GEMELLI

La dispettosa collocazione astrale di Marte dai Pesci, non è poi così tremenda come appare .. implica solo dei chiarimenti nelle relazioni ! Grazie a lui, avrete la possibilità di scoprire chi è meritevole del vostro amore .. e se la vostra collocazione o collaborazione professionale, ricambia adeguatamente (e dignitosamente) la vostra dedizione. Forse ci sarà da mettere in preventivo un qualche episodio di insoddisfazione (se non di ribellione) .. ma questo accadrà, perlopiù, laddove c’è già una crisi in atto. Darete il via a una serie di indispensabili verifiche .. che per ora, coinvolgeranno solo chi è nato a fine maggio. Se il legame è ben assortito, non avrete nulla da temere, anzi .. vi sarà più facile rinforzarlo ulteriormente, fino a renderlo praticamente inattaccabile. Se, invece, fa acqua da tutte le parti .. sarete motivati a rottamarlo, per un qualcosa di più coinvolgente e appagante. Alla mal parata, non dimenticatevi di raggiungere un accordo costruttivo con l’altra parte .. per garantirvi perlomeno un conciliante addio. Dopo tutte queste prove, avrete modo di rilassarvi con la rigenerante Luna dall’Acquario .. che lascia presagire un weekend meno complicato e più generoso di feeling. Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia frenetica e forse poco generosa di soddisfazioni. Marte non si dimenticherà di “testare” le collaborazioni .. compreso il modo in cui le gestite. Usate sempre la ragione e non la fretta .. se volete evitare errori di valutazione o scatenare ingarbugliate controversie.

CANCRO

Grazie alla super accoppiata Venere-Marte dai Pesci, si risveglia il vostro riservato desiderio di emozioni ! La settimana – tranne lunedì – non offre delle giornate eclatanti su cui fare totale affidamento .. ma non per questo vi attendono momenti tristi, anzi .. Sarete pervasi da una super forza d’animo che lascia ben sperare in un favorevole momento per innamorarvi dell’amore. Sarete anche sostenuti ad affrontare e risolvere le eventuali problematiche che si trascinano da tempo. La complicità nella coppia, lieviterà : molti fra voi, saranno più che motivati a soddisfare le esigenze della persona amata .. in un clima incantato, romantico e decisamente sensuale. E considerato che per voi, è importante che la famiglia, il matrimonio e la convivenza possano garantire serenità, sicurezza e protezione .. col trascorrere dei giorni, sarete ampiamente accontentati. Le Stelle vi stanno lanciando un chiaro segnale : nella vostra vita è necessario un rinnovamento .. che porterà la gioia e la spensieratezza che meritate. Nel lavoro, c’è uno strategico intreccio di Stelle che fa girare gli impegni per il verso giusto, vi esorta a prendere le decisioni di petto .. e vi permette di rilanciare interessanti proponimenti, destinati a raccogliere importanti riconoscimenti. Tutto ciò che ha a che fare con altre città, l’estero e il mondo dei social .. sarà ancor più beneficiato. Gli studi, gli esami, i master e i corsi di aggiornamento .. promettono soddisfazioni.

LEONE

La settimana – facendo finta che lunedì non esiste – si apre sotto il segno dell’amore .. e della Fortuna ! La super Luna dal Sagittario (martedì e mercoledì), concorrerà – col vostro impegno, si intende – a risvegliare e a potenziare il vostro intenso, coinvolgente e protettivo desiderio di emozioni. Il rapporto di coppia (collaudato dal tempo), risplenderà di ardente complicità. Le attenzioni che rivolgerete al partner, andranno diritte allo scopo .. facendolo sentire unico, amato e sempre desiderato. Per chi è solo, ci sono delle sorprendenti opportunità che riaccendono la speranza. Questa Luna, seppur magica, non basta .. per far ringiovanire una relazione che è in crisi ! E qui entrano in gioco l’insicurezza e la gelosia che, fra le altre cose, rischiano di farvi litigare per dei banali sospetti. Non parliamo della dispettosa Luna dall’Acquario, che le tenterà tutte per rovinarvi il weekend .. Fate i bravi ! E’ vero che siete reduci da estenuanti e innumerevoli prove .. ma sta soprattutto a voi, riprendervi. Se riuscite a trasformare le crisi in opportunità e a digerire il mal torto .. siete già a metà dell’opera ! Se, invece, non c’è più nulla da fare per far resuscitare una storia che vi ha deluso .. preparatevi a lasciare andare al suo inevitabile destino, chi non è più degno di ricevere un bel niente. Nel lavoro, la gestione degli impegni procede al rallentatore .. ma non sarà fermata ! Le uniche due giornate favorevoli, sono promettenti per trasformare un’intuizione in guadagno. Dopodiché, fermi tutti .. e aspettate giorni migliori.

VERGINE

Marte dominante dai Pesci, cercherà di mettere in discussione tutto ciò che rappresenta una relazione .. dai sentimenti al lavoro. Se la vostra unione è solida e ben strutturata, non avrete nulla da temere .. magari darete il via a una serie di chiarimenti, seppur animati, che però la fortificherà sempre più .. rendendola praticamente inattaccabile. Se, invece, nel rapporto persiste il malcontento e regna l’indifferenza .. questi malesseri si esaspereranno, fino a spingervi a decidere di chiuderlo, senza remore di alcun genere. Occhio, alla dispettosa Luna dal Sagittario (martedì e mercoledì), che tenterà di far lievitare l’emotività ! Fate i bravi, c’è il rischio che ogni minima cosa venga amplificata .. e vissuta come un torto. Mai prendere decisioni importanti sotto emotività ! Le Stelle indicano .. ma non determinano ! Sappiate sfruttare queste provocazioni, trasformandole in vere e proprie intenzioni volte a proteggere o a ricostruire ciò che merita di essere salvato .. e migliorato. Affidatevi alla rigenerante Luna che vuole rassicurarvi dal Capricorno (giovedì e venerdì), per stemperare gli animi fumantini .. e ristabilire il giusto ordine nella gran confusione che si è venuta a creare. Non dimenticatevi di sfoderare il vostro rinomato selfcontrol .. vi aiuterà a non peggiorare la situazione. Nel Cielo, c’è anche un bellissimo Sole dal Toro (da mercoledì), che può aiutarvi ad andare spediti al nocciolo dei problemi .. chiarirvi su questioni ingarbugliate e tentare di risolverle al meglio.

BILANCIA

Fate vostro il famoso detto : aiutati che il Ciel ti aiuta ! Grazie alla super Luna, dapprima dal Sagittario (martedì e mercoledì), dopodiché dall’Acquario (sabato e domenica), sarete favoriti a recuperare la spensieratezza .. e a fronteggiare tutte le prove in corso. Le Stelle, non solo vogliono risvegliare il desiderio di amare .. ma vi aiuteranno anche a prendere in mano le redini della vostra vita affettiva (matrimonio compreso), per darle quella rigenerante svecchiata che si merita. L’intesa nella coppia, si alimenta nell’entusiasmo .. per rinforzarsi nell’erotismo. Vi ritornerà la voglia, di prendervi cura degli affetti. Il fine settimana, può essere indimenticabile : vi attende un’incantata parentesi da condividere con chi vi fa stare bene .. avvolti nell’affetto e motivati dalla stima. Per chi è solo, ci possono essere delle favorevoli opportunità che promettono bene ! L’unica raccomandazione viene dalla Luna storta dal Capricorno (giovedì e venerdì), che cercherà di ingigantire le problematiche collegate alla casa. Non cadete nel suo tranello, perché oltre a ritrovarvi di pessimo umore .. potreste anche ingarbugliare il quieto vivere nella convivenza. Nel lavoro, ci possono essere delle gratificanti sorprese ! Le giornate favorevoli che vi spettano, lasciano intravedere delle fortunate opportunità per rilanciare interessanti trattative. Cercate sempre di esigere la massima trasparenza negli accordi, prima di dare il vostro consenso.

SCORPIONE

Finalmente ! Con Marte contro che ha fatto le valigie, per traslocare altrove .. l’atmosfera incomincerà ad alleggerirsi ! Ora, che siete (e sarete) protetti da un altro Marte, decisamente complice dai Pesci, si delinea un eccellente periodo dove l’ottimismo si amplifica e la vitalità si rinforza. Il vostro carismatico desiderio di emozioni, si riaccende .. di inebriante sensualità ! La complicità col partner, vedrà rinnovarsi nella complicità .. per rinforzarsi nell’erotismo. La super Luna, dapprima nel segno (lunedì), dopodiché dal Capricorno (giovedì e venerdì), entra in gioco, per dire la sua. Grazie a lei, non sarà difficile .. innamorarvi dell’amore ! Per i cuori solitari, si intravedono delle generose opportunità .. per vivere trasgressivi innamoramenti, senza precedenti. Se saprete giocare bene le chance che il Cielo vi offre, c’è la possibilità di fare l’incontro determinante del Destino .. ritorni di fiamma a parte. Nel fine settimana, la Luna che vi guarda di traverso dall’Acquario, riporta a galla le interferenze e moltiplica le incomprensioni .. laddove però sono già presenti da tempo. Cercate di farvela amica .. può suggerirvi cosa dovete fare .. per mettere la parola fine, a quel legame che non ha più niente da offrirvi. Nel lavoro, anche se la gestione degli impegni potrebbe risentire di un qualche rallentamento .. si intravedere un congeniale momento per rendere le idee produttive, le iniziative vincenti, e le trattative convincenti : il buon raccolto non si farà attendere !

SAGITTARIO

L’ingresso di Marte dai Pesci, non è poi così tremendo come appare, anzi .. Se riuscite a “decifrare” i suoi messaggi, schietti e diretti .. potete contare su un sincero amico e confidente astrale, che può aiutarvi tanto ! Da lui, potete trovare la forza per chiudere un rapporto che è in crisi da tempo .. ancor più se i tentativi volti a farlo resuscitare, sono clamorosamente falliti. Con Venere, anch’essa contraria e contrariata dai Pesci, la capacità di giudizio e le intenzioni potrebbero non essere così lucide .. e decisive. Non potete mentire e tantomeno fare doppi giochi .. le Stelle ci vedono benissimo ! Venere e Marte, mettono in discussione l’effettiva attendibilità dei vostri sentimenti .. senza tralasciare anche quelli di chi afferma di volervi bene. Ve ne accorgerete, quando la Luna sarà nel vostro segno (martedì e mercoledì). Vietato dare partita vinta alle crisi ! Fate i bravi .. e aspettate il fine settimana, quando nel vostro Cielo ci sarà una rigenerante Luna dall’Acquario, che farà di tutto per proteggervi dalle insidie. Grazie a lei, non solo sarete capaci di mettere a frutto le migliori intenzioni .. ma vi sarà data anche la possibilità di pianificare un’autentica rinascita ! Il ritmo degli impegni di lavoro, si prospetta frenetico e snervante .. fino a far vacillare l’attenzione e la concentrazione richieste. Se non vi sentite al top .. rimandate le decisioni importanti ! Concentrate le energie su un obbiettivo alla volta .. per non disperderle

CAPRICORNO

La settimana, non presenta nessuna Luna Storta .. è già questa è una buona notizia ! Ma oltre a Venere propizia, adesso nel Cielo c’è anche un super Marte che vuole proteggervi e ispirarvi con tutta la sua sensuale potenza. Il vostro proverbiale autocontrollo lascerà il posto a un’ardimentosa audacia .. che promette scintille ! Il rapporto di coppia, si arricchirà di ardimentosa complicità .. per rinforzarsi di insaziabile sensualità. Con gli affetti e gli amici, non vi risparmierete, nel farli sentire speciali e indispensabili. Quindi cosa aspettate ? Starà soprattutto a voi, far sì che tutta questa magia .. possa concretizzarsi ! Se, invece, siete intrappolati in una relazione che è in crisi, i prossimi giorni vogliono essere determinanti, per risolvere le incomprensioni e sciogliere le interferenze .. sempre se c’è ancora un barlume di speranza, che lascia ben sperare in una riconciliazione. E qui entra in gioco, la Luna nel segno (giovedì e venerdì), che vuole appunto aiutarvi a farla resuscitare .. oppure spronarvi a chiuderla, per sempre. Questa Luna, può essere sorprendente per chi è solo .. e decide di affacciarsi speranzoso all’amore. Nel lavoro, avrete modo di farvi valere ! La gestione degli impegni, si arricchirà di inaspettate e geniali ispirazioni. Non fatevi scappare le fortunate circostanze che la settimana lascia intravedere, vi possono aiutare a trasformare un intuizione in una redditizia gratificazione. Il vostro formidabile fiuto per i buoni affari .. farà centro !

ACQUARIO

La settimana – facendo finta che lunedì non esiste – è favorevole per prendere in mano le redini della vostra vita .. e darle quella sostanziale svolta che si merita di avere ! Nel frattempo, potete contare su una super Luna, dapprima dal Sagittario (martedì e mercoledì), dopodiché nel vostro segno (sabato e domenica), che vi aiuterà a vincere l’imbarazzo di dimostrare alle persone che fanno parte della vostra quotidianità .. tutto l’affetto, la stima e la dedizione che provate per loro. L’ingresso del Sole dal Toro (da mercoledì), tenterà di alimentare un non giustificato malcontento e un’irrefrenabile sensazione di ribellione .. verso ciò che viene vissuto come un obbligo, un dovere o una responsabilità. Ma questo accadrà, solo e se la vostra relazione non è più capace di garantirvi appagamento e serenità. Troverete la forza e l’ispirazione in voi .. per spezzare le catene che vi tengono imprigionati. Saturno, che impera nel vostro segno, non permetterà a nessuna Stella di toccare neanche con un dito .. quei rapporti che sono ben assortiti nella reciproca complicità e lealtà. Nel lavoro, la gestione degli impegni potrebbe risentire di qualche rallentamento .. ma non per questo, non produrrà gli effetti sperati. Puntate sulle giornate favorevoli che vi spettano, per potenziare (e revisionare) il gioco di squadra .. e rilanciare nuovi progetti, meritevoli di attenzione.

PESCI

La super congiunzione di Marte al vostro Sole natale, lascia ben sperare in una vera e propria botta di energia .. che concorrerà – col vostro impegno, ovviamente – a rinforzare l’entusiasmo e ravvivare il desiderio ! Lunedì di Pasquetta, è la giornata migliore per fare di ogni ora un’insaziabile festa per gli innamorati. La complicità nella coppia, si arricchirà di sensualità, perché avrete voglia di donare, donare e ancora donare ! Non soffermatevi sulla dispettosa Luna dal Sagittario (martedì e mercoledì), che tenterà di annuvolare l’atmosfera .. innescando qualche preoccupazione in più che proviene dal lavoro. Fate scivolare le ansie .. non ne vale la pena. Infatti, subito dopo, con la Luna che si illumina dal Capricorno (sabato e domenica), vi attende un oceano di rassicuranti conferme e appaganti complicità .. da assaporare in un unico abbraccio. I cuori solitari, potranno contare su Venere, (oltre che su Marte), per inaugurare una sorprendente stagione degli amori .. Ma sfruttate le giornate favorevoli che vi saranno concesse, per andare alla ricerca dell’anima gemella ! Nel lavoro, preparatevi a far vedere a tutti chi siete e cosa sapete fare ! Avrete modo di trovare la giusta grinta per farvi avanti .. e reclamare quanto vi spetta. Le idee e le intuizioni, si moltiplicheranno alla velocità della luce .. così come le favorevoli opportunità per metterle in pratica, si presenteranno al momento più opportuno. Con Giove, anche lui nel vostro segno, il vostro intuito .. farà faville !

