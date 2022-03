Le previsioni del consulente astrologico

L’oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 marzo 2022. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

ARIETE

L’inizio della settimana (lunedì e martedì), lascia ben sperare in un buon momento per ricaricare il corpo, la mente e lo spirito. Infatti la super Luna che vi sorride dal Leone, contribuirà a rendere più armoniosa e spensierata la convivenza .. riscaldando il cuore. La complicità con il partner pretenderà di colorarsi di intrigante, insaziabile e ardimentosa trasgressione. Anche l’intesa con gli affetti di una vita e gli amici di sempre, ne beneficerà alla grande. Per i cuori solitari, possono esserci delle irripetibili opportunità per dare il via a un’importante storia d’amore .. anche se non si esclude la possibilità di poter trasformare una bella amicizia in uno straordinario coinvolgimento sentimentale. Occhio al fine settimana, quando la birbante Luna (sabato e domenica) farà capolino dalla Bilancia .. perché potrebbe riportare a galla i problemi e le incomprensioni (perlopiù irrisolte o accantonate), che ovviamente mal si addicono al sereno andamento delle vostre vicende affettive e amorose. Se così fosse, avrete modo di ricostruire un’unione, laddove è ancora possibile farlo .. oppure liberarvi dei pesi ingombranti, laddove è necessario farlo. Nel lavoro, saranno le giornate favorevoli a moltiplicare le idee e favorire i progetti. Circondatevi di collaboratori volenterosi e propositivi, per ritrovare il mordente vincente .. e per rinforzare il gioco di squadra. La gestione degli impegni sarà portata avanti con l’atteggiamento giusto.

TORO

C’è baruffa nell’aria ! Lunedì e martedì, un particolare disegno del Destino, capitanato da una Luna storta dal Leone e un battagliero Marte dall’Acquario, mette in discussione l’effettiva autenticità delle fondamenta che tengono in piedi una relazione (sentimentale o professionale, che sia). Mettete in preventivo che, con l’insidioso zampino di Saturno contro, solo le unioni che sono in crisi da tempo, incontreranno più problemi e incomprensioni .. fino a parlare addirittura di separazione. Per le unioni solide, invece, non ci sarà nessun scossone di rilievo. Ma in entrambi i casi, darete il via a vivaci (e quanto mai indispensabili) chiarimenti .. che le rinnoveranno oppure le chiuderanno. Non prendetela come una punizione .. avete un super Giove dai Pesci che “addolcisce” la pillola. Questo vuole essere il momento giusto per svuotare il sacco, tirando fuori ciò che non va. Tenete duro .. perlomeno fino a quando arriva la super Luna Piena dalla Vergine (mercoledì, giovedì e venerdì), perché farà si tutto per stemperare gli animi turbolenti .. e fornirvi tutte le risposte che cercate. Grazie a lei, l’atmosfera – come per magia – si inebrierà di armonia .. regalandovi una rivitalizzante botta di comprensione, affiatamento e spensieratezza. Nel lavoro, vale la stessa regola. L’affidabilità e la serietà, saranno premiate .. mentre la falsità, la superficialità e le lusinghiere scorciatoie, saranno penalizzate.

GEMELLI

La quasi totalità della settimana si prospetta favorevole, per svagarvi e magari prendervela comoda .. per le responsabilità, ci sarà tempo più avanti. Complice una super Luna, dapprima sensuale dal Leone (lunedì e martedì), dopodiché romantica dalla Bilancia (sabato e domenica) .. che le tenterà tutte per regalarvi affiatamento, armonia e spensieratezza. Cogliete i suoi preziosissimi messaggi, per intrecciare nuove amicizie, recuperare chi avete trascurato, favorire una costruttiva complicità con chi vive con voi .. e sperimentare nuove (e quanto mai intriganti) tecniche di seduzione con la vostra dolce metà. Per chi è solo, c’è un mare di opportunità per fare di un incontro .. una romantica storia d’amore. Fate i bravi, quando la Luna si fa Piena dalla Vergine (mercoledì, giovedì e venerdì) .. perché basta una sola scintilla per rovinare tutta la magia che il Cielo ha in progetto di regalarvi ! Questa Luna però (anche se appare piuttosto malandrina), porta a galla le incomprensioni e le interferenze .. obbligandovi a porvi rimedio. Ma non temete, dalla vostra avete due super Stelle (Venere e Marte), pronte a difendervi .. e a fare di tutto, per aiutarvi ad appianare le incomprensioni, sciogliere le interferenze .. e far sì che nessuno senta il bisogno di litigare. Nel lavoro, le vostre personali riserve di energia sono al top. Sfruttatele per farvi avanti e reclamare quanto vi spetta ! L’ingegno, la creatività e le giornate favorevoli, lasciano ben sperare in fruttuose gratificazioni.

CANCRO

La dipartita stellare di Venere e Marte contro dal Capricorno, ha lasciato un terreno a dir poco fertile per dare il via a un’autentica rinascita .. in tutto e per tutto ! La super Luna che si fa Piena dalla Vergine (mercoledì, giovedì e venerdì), farà il suo dovere .. aiutandovi a favorire l’armonia (e anche la spensieratezza) nella convivenza. La complicità con il partner si arricchirà di certezze .. per non disperdersi tanto facilmente nei ma, nei se e nei forse.

Grazie al suo magico “tocco” .. sarete pronti a lasciarvi avvolgere e coccolare dall’amore. Cupido, si darà un gran da fare per sorprendere, con le sue incantate frecce, chi fra voi è solo .. o è fresco di delusione. Chi è ancora intrappolato in un’unione che è in crisi (e non riesce a decollare), avrà modo di trovare le ispirazioni giuste, capaci di addolcire le incomprensioni, sciogliere le interferenze .. e recuperare l’affiatamento necessario. Fate i bravi, quando nel fine settimana arriva un’altra Luna – stavolta, contrariata dalla Bilancia – che cercherà di agitare le acque .. stuzzicando i vostri proverbiali sbalzi di umore. Approfittatene, invece, per smussare quei lati spigolosi del vostro carattere .. che magari vi rendono un “indecifrabili” agli occhi di chi vi ama. Nel lavoro, avrete modo di porvi delle mete .. e darvi da fare per conseguirle. Le buone nuove, giungeranno a voi .. perlopiù da altre città, l’estero e il mondo social.

LEONE

La settimana lascia ben sperare in due momenti strategici, che possono davvero aiutarvi a fronteggiare tutte le prove in corso. Complice di questo provvidenziale salvataggio sarà la Luna, quando si illuminerà nel vostro segno (lunedì e martedì), e quando vi spronerà dalla Bilancia (sabato e domenica). Grazie a lei, vi sarà data la possibilità di acchiappare al volo quelle insperate circostanze e quelle fortunate coincidenze, che vi consentiranno di prendere in mano le redini della vostra vita (affettiva e professionale) .. e accompagnarla verso la felicità e la spensieratezza che si merita. Venere e Marte, anche se sono contrai e contrariati, possono aiutare chi è incasinato in una relazione che sembra non decollare. Se lasciate in disparte l’orgoglio ferito e abbandonate le paturnie, vi sarà data la possibilità di appianare le divergenze e le incomprensioni .. nonché tentare di restituire smalto e concretezza a quella relazione che sta soffrendo. Non perdete tempo (trovate la forza dentro di voi), se volete sistemare ciò che non va .. perché le opportunità per salvare il salvabile scarseggiano. Occhio alle gelosie e ai sospetti che possono prendere il sopravvento. Idem nel lavoro. Sfruttate le giornate favorevoli che vi saranno concesse, se volete che le vostre indiscusse (e invidiate) capacità organizzative possano riemergere .. aiutandovi a mettere ogni cosa al suo giusto posto. Avrete modo di far chiarezza su incomprensioni e malintesi .. tra l’altro non causati da voi.

VERGINE

Protagonista indiscussa della settimana sarà la Luna che – mercoledì, giovedì e venerdì – si fa Piena nel vostro segno ! Grazie a lei, si apre un’armoniosa (e quanto mai costruttiva) parentesi per dare il via a importanti proponimenti, indirizzati a far star bene sia voi che la persona amata .. nonché per recuperare un amore maltrattato. Ritroverete slancio e intraprendenza nel gioco della seduzione .. riuscirete a favorire quell’intrigante complicità che ha il potere di “vivacizzare” l’affiatamento con il partner. Occhio alle promesse che fate ! Se siete confusi e non riuscite ad esprimere, fino in fondo, quello che avete dentro .. perché non vi ritagliate una pausa dal lavoro ? Vi servirà per trovare le risposte che andate cercando .. e dedicarvi a una salutare introspezione, che può davvero aiutarvi a fare il punto sui vostri sentimenti. E smettetela di “passare ai raggi x”, le persone che fanno parte della vostra vita .. cercando i difetti più insignificanti. Questa Luna Piena si rivelerà decisiva per i cuori solitari .. perché saprete esattamente chi andare a cercare, per sentirvi felici e appagati .. ma occhio però a non bruciare le tappe. Nel lavoro, è arrivato il momento giusto, per portare a compimento i vostri affari. Mettete però in preventivo che non sarà così semplice sfuggire chi si oppone alle vostre idee e al vostro operato. Preparatevi a tempo debito, per affrontare ogni evenienza .. e siate concilianti con il vostro superiore. Occhio, perché l’arroganza e la superbia, sono delle pessime consigliere !

BILANCIA

La settimana lascia intravedere molteplici giornate ideali per innamorarvi dell’amore .. e favorire lo svago. Complice una super Luna, dapprima dal Leone (lunedì e martedì), dopodiché nel vostro segno (sabato e domenica), che farà di tutto per assecondare ogni iniziativa indirizzata a far star bene sia voi che le persone che fanno parte della vostra vita. Cogliete l’attimo, se volete trascorrere non pochi piacevoli momenti in loro compagnia .. per ritrovare “insieme” quell’affiatamento e quella spensieratezza che fa un gran bene al cuore, alla mente e anche ai sensi. Se siete ancora intrappolati in uno stile di vita che vi rende apatici, avrete modo di prendere di petto quelle situazioni stagnati che necessitano di una profonda revisione e di un indispensabile cambiamento : non sarete trattenuti dalle vostre incertezze caratteriali. I cuori solitari, saranno piuttosto motivati a cercare l’anima gemella : sarà difficile resistere al vostro accattivante e romantico corteggiamento. Nel lavoro, la quasi totalità della settimana è generosa per chiudere importanti trattative di affari, rilanciare nuovi (e creativi) progetti .. e portare a casa i gratificanti riconoscimenti sperati. Anche qui, avrete modo di rinnovare (o cambiare) l’attuale collocazione professionale .. per un qualcosa di più stimolante. E già che ci siete, non perdete tempo per “revisionare” il gioco di squadra .. al fine di renderlo più competitivo e decisamente più produttivo.

SCORPIONE

La settimana si profila dapprima battagliera .. per poi diventare conciliante e rigenerante ! La nevrotica Luna che vi sfida dal Leone (lunedì e martedì), porta con sé una parentesi un pochino impegnativa (per non dire faticosa) da gestire .. che mette in discussione sia i vostri sentimenti che quelli di chi afferma di volervi bene. Non cadete nel suo tranello, cercando la lite solo per il piacere di farlo .. ma “decifratela” invece per tirare fuori tutto ciò che vi agita e che non fa funzionare le cose come dovrebbero. Cercate sempre di costruire (o ricostruire) .. anche se la tentazione di mandare a quel paese qualcuno, sarà irresistibile. La capacità di essere sinceri, diretti e dire tutto ciò che vi frulla per la testa si amplificherà .. ma occhio perché sarà anche piuttosto facile “sbranare” inutilmente chi avete davanti. Fate i bravi ! Aspettate che arrivi la super Luna Piena dalla Vergine (mercoledì, giovedì e venerdì), che vi darà la spinta necessaria per ristabilire il giusto ordine nella gran confusione che si è venuta a creare. I cuori solitari non rimarranno a bocca asciutta, anzi .. se giocate bene le chance, potreste dare il via a un’importante storia d’amore .. anche se magari non parte col piede giusto. Nel lavoro, le sole giornate favorevoli, lasciano ben sperare in un buon momento per rilanciare ambiziosi progetti .. grazie soprattutto a un perfetto gioco di squadra. Nonostante il periodaccio ricco di imprevisti, la vostra mente partorirà delle intuizioni azzeccate .. che profumano di rivincita. Aspettate .. e acquisite le informazioni che state cercando.

SAGITTARIO

La settimana si apre sotto il segno dell’amore .. per concludersi sotto i migliori (e rigeneranti) auspici ! Complice una strategica Luna, dapprima dal Leone (lunedì e martedì), dopodiché dalla Bilancia (sabato e domenica), che farà di tutto per regalarvi una fresca ventata di amabilità .. che vi renderà “morbidi” e piacevolmente predisposti a elargire armonia. I cuori solitari, potranno contare su molteplici chance per incontrare una persona speciale .. capace di attirare la loro sfuggente attenzione. Venere e Marte, entrambi messaggeri di felici opportunità dall’Acquario, faranno il loro lavoro .. ispirandovi a festeggiare l’amore. Questo è un super momento per risolvere gli eventuali problemi che persistono nelle vostre relazioni : riuscirete ad appianare divergenze e incomprensioni con mente serena. Approfittatene ! La settimana non sarà tutta rose e fiori .. ci possono essere anche delle insidiose spine a cui far fronte. E qui entra in gioco la dispettosa Luna che si fa Piena dalla Vergine (mercoledì, giovedì e venerdì), a seminare un pochino di turbolenze, qua e là. Occhio perché si rischia di vedere solo quello che si vuole vedere .. senza soffermarsi sulle cose belle e semplici che la vista di tutti i giorni regala. Dai, alla mal parata si tratterà solo di poche ore di agitazione e niente più. Nel lavoro, le Stelle sono entusiasmanti per chiudere importanti transazioni affaristiche. Saranno le giornate favorevoli a scandire il successo che sperate .. accompagnando le vostre iniziative verso gli obiettivi prescelti.

CAPRICORNO

La star della vostra settimana è la Luna che – mercoledì, giovedì e venerdì – si fa Piena dalla Vergine ! Grazie a lei, vi sentirete “vivi” .. più che motivati a frequentare nuovi ambienti e a vedere facce nuove. La complicità nella coppia si rinnoverà nell’intrigante e sensuale gioco della seduzione. L’intesa negli affetti conquisterà punti preziosi. Chi ha dei figli, li troverà imprevedibili. Per chi è solo, non mancheranno le opportunità per scoprire l’amore .. e qui si potrebbe parlare anche di inaspettati colpi di fulmine ! Le nuove storie d’amore saranno portatrici di nuove e sorprendenti emozioni. Le giornate favorevoli sono congeniali se volete rinnovare e/o ristrutturare la vostra casa, incominciando dalla disposizione dei mobili. Occhio alla Luna che, sabato e domenica, vi punzecchia dalla Bilancia .. perché porta con sé un po’ di fermento nelle vostre relazioni. Le Stelle vi aiuteranno a prendere in mano le redini degli impegni di lavoro .. per imprimergli quella rigenerante svolta che si meritano, nel tentativo di renderli più gratificanti e produttivi. La Luna Piena è perfetta per buttarvi a capofitto in un ambizioso progetto .. il vostro infallibile fiuto per i buoni affari, farà il resto. Il momento è propizio per perfezionare i metodi e le strategie .. utili a conseguire l’obiettivo prescelto. Idem per chi volesse dedicarsi a innovativi corsi di aggiornamento, dare esami, sostenere colloqui .. o studiare le lingue straniere.

ACQUARIO

L’inizio della settimana, lascia intravedere qualche nuvoletta minacciosa che tenterà di farvi scappare a gambe elevate dalle responsabilità. Complice la dispettosa Luna che, appunto lunedì e martedì, vi provoca dal Leone .. che cercherà di spargere malcontento e insoddisfazione. C’è da dire che – scontrandosi con Venere, Marte e Saturno, nel vostro segno – farà sì che le relazioni che sono già traballanti di suo, possano ricevere un sonoro altolà. Nulla di tremendo accadrà per quelle unioni che invece reggono ancora bene, anzi .. è probabile che possano rinforzarsi sempre di più. Col sopraggiungere del weekend, la meravigliosa Luna che vi fa l’occhiolino dalla Bilancia, vi aiuterà ad ammorbidire i colpi maldestri di una fase che appare delicata .. regalandovi l’armonia e la spensieratezza che meritate. Grazie a lei, la complicità nella coppia si colorerà di raffinato romanticismo .. fino a rinforzarsi nell’erotismo. Sarà davvero difficile resistere alla vostra sfuggente personalità e al vostro disinibito carisma. Nel lavoro, avrete una marcia in più ! Con Marte “sulla pelle”, il periodo è davvero interessante per rilanciare la vostra immagine e collocazione professionale .. nella direzione della favorevole risoluzione pratica. Vi sarà data una tale carica di energia, che vi permetterà di conquistare ogni traguardo .. ma occhio a non strafare con le pretese !

PESCI

Anche se la vostra settimana non offre un granché di giornate eclatanti, il prezioso sostegno astrale che vi viene offerto dal Sole, Mercurio, Giove e Nettuno nel vostro segno .. lascia ben sperare in un eccellente momento di ripresa ! Questa formidabile potenza stellare vi concede un periodo di respiro, ancor più se la vostra vita è afflitta da qualche preoccupazione di troppo. Grazie al Cielo, avrete modo di stroncare le interferenze e le problematiche che vi inseguono. La complicità nella coppia, registrerà una rivitalizzante impennata .. rinforzandosi sempre più nella sensualità. Gli affetti di sempre, beneficeranno alla grande della vostra ineccepibile dedizione e inesauribile disponibilità. Starà soprattutto a voi, colorare le vostre giornate di armonia e spensieratezza .. e innamorarvi dell’amore ! Fate solo un pochino di attenzione, quando la dispettosa Luna si fa Piena dalla Vergine (mercoledì, giovedì e venerdì), perché potrebbe creare uno stato di tensione fra il desiderio di avere qualcuno vicino a voi, che vi ama e protegge .. e il bisogno di sentirvi liberi dai vincoli e dalle responsabilità. Fate i bravi, alla mal parata si tratterà solo di poche ore di agitazione .. e niente più. Nel lavoro, le vostre idee si moltiplicano alla velocità della luce, alimentandosi di un sorprendente dinamismo che le caratterizzerà .. e ne garantirà il buon esito. Anche il vostro infallibile intuito, si risveglia .. per consentirvi di individuare gli affari propizi e smascherare quelli fasulli.

