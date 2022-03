Le previsioni del consulente astrologico

ARIETE

L’inferno è finito! Venere e Marte contrari dal Capricorno, se ne sono andati. Adesso potete contare su un’altra Venere e un altro Marte, decisamente più favorevoli dall’Acquario .. che si daranno un gran da fare per aiutarvi a far ringiovanire il vostro ardimentoso e travolgente desiderio di emozioni. Le relazioni “ben assortite”, beneficeranno al massimo di questo rassicurante e rivitalizzante messaggio astrale. Per le altre, è arrivato il momento giusto per decidere se farle resuscitare come si deve, laddove c’è ancora un barlume di speranza per poterlo fare .. oppure chiuderle, senza rimpianti e senza scatenare preoccupanti controversie. Martedì e mercoledì, sono le uniche giornate favorevoli che la settimana vi concede. Sfruttatele, per dichiarare il vostro amore (o meglio ancora, per rinnovare le promesse) .. a chi se lo merita. Infatti la spumeggiante Luna in Gemelli, sarà un’efficace messaggera di armonia e spensieratezza .. pronta a risarcirvi con la serenità, che vi spetta di diritto. Per chi è solo (e per chi è uscito malconcio da qualche delusione), si apre la stagione degli amori! Occhio, non si esclude la possibilità che una bella amicizia si possa trasformare in un’inaspettata storia d’amore. Nel lavoro, è arrivato il momento giusto per far girare gli impegni per il verso giusto .. nonché per incominciare a raccogliere le conferme che aspettate. Cogliete l’attimo per perfezionare gli obiettivi .. e “ristrutturare” il gioco di squadra.

TORO

Con Venere e Marte, entrambi minacciosi (ma non pericolosi) dall’Acquario, è probabile che qualcuno fra voi (ancor più, se siete nati a fine Aprile), possa sentirsi inadeguato. Occhio perché non è così ! E’ solo un’illusione ! Non agitatevi per niente, ma approfittate invece della super Luna che, lunedì e martedì, vi sostiene dal vostro segno .. per “correggere” ciò che vi rende irrequieti e scontenti. Non rimuginate su cose ormai passate .. non giova a nessuno. Sarete pronti a dire tutto ciò che vi frulla per la testa .. senza curarvi troppo, delle reazioni che si rischia di scatenare. Testardi quali siete, non dimenticatevi mai, che anche gli altri hanno la loro sensibilità .. che va rispettata esattamente come la vostra ! Le interferenze e le incomprensioni che minacciano la convivenza .. ritornano a farsi sentire. Questa non deve essere vissuta come una punizione. Questa è una di quelle irripetibili opportunità che possono aiutarvi a “ricostruire” la vostra felicità .. ancor più se siete (effettivamente) intrappolati in uno stile di vita che non vi si addice. Puntate tutto sulla magnanima Luna che vi protegge dal Cancro (venerdì, sabato e domenica), per rendere la vostra vita più facile e meno complicata. Non esitate a chiedere aiuto a qualcuno (purché sia imparziale e di fiducia), per esternare i dubbi e le ansie .. sicuramente troverete la soluzione migliore, da mettere in pratica, per favorire la tanto agognata serenità.

GEMELLI

Il sorprendente e rassicurante sostegno astrale che Venere e Marte dall’Acquario iniziano a elargirvi, si rivelerà un vero e proprio toccasana per uscire dalle strette .. e ritrovare quella spensieratezza che fa per voi. Vi sarà data la possibilità di far ringiovanire l’affiatamento col partner .. nonché di rinforzare gli affetti e le amicizie nella reciproca lealtà. Mercoledì e giovedì, la Luna che brilla fiera e orgogliosa nel vostro segno, vi da il là, per ritornare ad amare .. e lasciarvi amare ! Grazie (anche) a lei, avrete modo di assaporare un universo di effervescenti emozioni e indimenticabili complicità .. in un unico abbraccio. Se questo non accade, significa che siete intrappolati in una relazione che fa acqua da tutte le parti .. dove la passione e la complicità, sono andate in pensione. Non perdete tempo, ma cogliete l’attimo per “rottamare” il vecchio .. per il nuovo. All’orizzonte ci sono delle buone nuove, per chi è alla ricerca della felicità .. e di un nuovo amore. Non trovate scuse .. vi basterà solo volerlo ! Nel lavoro, le vostre rinnovate energie, vi guideranno verso gli obbiettivi che avete in programma di conquistare. Vi basterà solo saper miscelare (sempre con particolare attenzione, senza mai strafare o peccare di ingenuità) la voglia di darvi da fare con l’ingegno .. e il gioco è fatto. La vostra indiscutibile capacità di persuasione, farà il resto !

CANCRO

Preparatevi a festeggiare 2 volte! La prima, è che finalmente, Venere e Marte contrari e contrariati dal Capricorno, hanno smesso di mettervi i bastoni tra le ruote .. lasciando libere di agire ben quattro super Stelle dai Pesci, che non vedono l’ora di “risarcirvi” per tutte le prove (e le delusioni) che avete dovuto patire. La seconda, è che vi spetta una settimana ricca di amore e generosa di spensieratezza. Infatti la Luna, dapprima dal Toro (lunedì e martedì), dopodiché nel vostro segno (venerdì, sabato e domenica), ce la metterà tutta per far star bene sia voi che le persone che fanno parte della vostra vita. Scoprirete che i condizionamenti che fino a pochi giorni fa, cercavano di spegnere le vostre speranze .. non rappresentano più nessun pericolo. Ora avete tutte le opportunità a favore per diventare padroni della vostra vita e protagonisti della vostra felicità. Quindi via i brutti ricordi e le amare sorprese degli ultimi tempi .. e incominciate a guardare al vostro domani con gli occhi della speranza. Le Stelle vogliono aiutarvi a “rinnovare” la vostra vita .. incominciando dalle aspettative, gli ideali, i risultati del vostro lavoro, gli amici e le conoscenze. Avete in mano le chiavi del vostro futuro, preparatevi a partire col piede giusto .. per il resto, ci penseranno le Stelle. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto (ora libero di agire, senza più spiacevoli condizionamenti) .. e non dimenticatevi di fidarvi anche di chi vi stima sul serio. Vi accorgerete che “insieme” si può arrivare lontano !

LEONE

Non bastava Saturno contro .. adesso ci si mettono pure Venere e Marte dall’Acquario, che vogliono metterci il naso. La loro impegnativa collocazione astrale, stuzzicata dall’insidiosa Luna che, lunedì e martedì, si mette di traverso dal Toro .. rappresenta una fase delicata, da prendere con le pinze .. ma che però, si rivelerà altamente costruttiva, chiarificatrice e anche liberatoria. Queste Stelle tenteranno di mettere alla prova l’affidabilità dei vostri sentimenti (senza dimenticarsi di testare anche quelli di chi afferma di volervi bene), e l’attendibilità di ciò che state facendo nel lavoro. Tutto dipenderà da come riuscite ad affrontare gli imprevisti. Il rischio di diventare scontrosi e polemici è alto. Sforzatevi a decifrare il loro “lato più costruttivo” .. per scoprire se chi avete al vostro fianco è davvero la persona che fa per voi .. o se il lavoro che state portando avanti, vi dà davvero le soddisfazioni che cercate. E qui è doveroso sottolineare che è dura mettere all’angolo chi nasce sotto il Segno Zodiacale del Leone ! Non fatevi sopraffare dalla tentazione di “gettare la spugna”. Non siete voi che state andando male, è tutto quello che vi ruota intorno che riserva solo preoccupazioni. Mettete in preventivo che questa è una prova .. ma è anche una di quelle irripetibili opportunità che vi aiutano a togliere le fette di salame dagli occhi. Ovviamente se la vostra vita è fonte di felicità e soddisfazioni, non avrete nulla da temere .. forse darete il via solo a indispensabili chiarimenti che la rinforzeranno sempre di più. Mercoledì e giovedì, sono le giornate favorevoli che vi saranno concesse. Sfruttatele .. per “cambiare” le vostre Stelle !

VERGINE

La settimana parte col botto .. per poi concludersi sotto i migliori auspici! Complice la Luna, dapprima dal Toro (lunedì e martedì), dopodiché dal Cancro (venerdì, sabato e domenica), che non vede l’ora di colorare le vostre giornate di brio .. dispensando spensieratezza. Approfittatene per fare il pieno di coccole .. e per far sentire indispensabili gli affetti di una vita e unici gli amici di sempre. Grazie al loro affetto, riuscirete a controbattere e addolcire gli stati d’animo che cercheranno di alternarsi .. quando la capricciosa Luna dai Gemelli (mercoledì e giovedì) si metterà di traverso. Fate i bravi .. e non mettetevi a battibeccare per un nonnulla. Per chi è solo, le giornate favorevoli sono perfette per dare il via a un’importante storia d’amore .. anche se magari sembra non partire col piede giusto. Non siate precipitosi e impazienti. Nel lavoro, se volete far girare la gestione degli impegni per il verso giusto e neutralizzare degli inspiegabili rallentamenti, non dovrete far altro che impegnarvi in qualche progetto capace di conciliare la vita privata con quella lavorativa. Dopodiché cercate sempre e comunque di esigere la massima trasparenza negli accordi, soprattutto se richiedono una vostra firma. Se non vi sentite al top, rimandate le decisioni importanti .. e state alla larga da chi promette miracoli. Sfoggiate il vostro salutare scetticismo .. vi preserverà dalle magagne e dai trabocchetti, dei furbetti di turno.

BILANCIA

Finalmente .. siete liberi dalle costrizioni planetarie ! L’ingresso degli amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – dall’Acquario, vi aiuteranno a rivitalizzare il vostro delicato desiderio di emozioni ! Come per incanto tutto incomincerà a girare per il verso giusto .. regalandovi quella rigenerante botta di spensieratezza, che nelle ultime settimane è venuta a mancare. L’amica Luna che, mercoledì e giovedì, si illumina dai Gemelli, vi farà vedere solo le cose belle che la vita di tutti i giorni riserva ad ognuno di noi. Non vi risparmierete nel dedicarvi alle persone che fanno parte della vostra vita, avvolgendole di affetto e circondandole di armonia .. come meritano. Per chi è solo (o è uscito malconcio da qualche delusione) si apre la stagione degli amori ! Sarà impossibile resistere al vostro raffinato e romantico corteggiamento. Avrete modo di scoprire che le prove e le paturnie che, fino a poco tempo fa, vi perseguitavano, non hanno più un reale motivo di esistere .. anche se la dispettosa Luna dal Cancro (venerdì, sabato e domenica), cercherà di riportarle ancora in superficie. Fate i bravi, alla mal parata si tratterà solo di poche ore di agitazione .. e niente più. Nel lavoro, vi riscoprirete energici e attivi. Sfruttate le giornate favorevoli, se volete mettere a segno una rigenerante rivincita .. e portare a casa i risultati sperati.

SCORPIONE

La settimana si preannuncia battagliera (ma costruttiva) .. per poi diventare estremamente rigenerante, sotto tutti i punti di vista. Complice la Luna, dapprima storta dal Toro (lunedì e martedì), che mette in discussione tutto ciò che è una relazione a due .. dopodiché armonica dal Cancro (venerdì, sabato e domenica), che invece vuole aprire una favorevole parentesi per far rigenerare il vostro cuore. C’è anche da sottolineare che Venere e Marte, che prima erano favorevoli messaggeri di energia e armonia .. ora, diventeranno un pochino antipatici, sfidandovi dall’Acquario. La loro sfida, non solo può mettervi in guardia dalle fregature .. ma vi aiuterà anche a scoprire se siete realmente felici di quello che avete e soddisfatti di quello che fate. E questo vale sia per gli affetti che per il lavoro. Questa non è una punizione ! E’ una di quelle irripetibili opportunità che apre a nuove realtà. Sarete spronati a proteggere e migliorare tutto ciò che funziona .. e a chiudere con tutto ciò che invece non vi fa più dormire sonni tranquilli. Cercate di essere sempre costruttivi .. e mai distruttivi ! Per tutti, il fine settimana vuole brillare d’amore per risplendere di buone opportunità. Cogliete l’attimo per capire cosa dovete fare, per favorire la serenità .. e già che ci siete, per fare il pieno di rassicurazioni. Per chi è solo, ci sono buone chance per dare il via a inaspettati coinvolgimenti sentimentali. Nel lavoro, sfruttate la seconda parte della settimana, per chiudere importanti accordi .. ma occhio a chi si oppone alle vostre idee.

SAGITTARIO

Nel Cielo, ci sono due super Stelle che si mettono al vostro servizio : Venere e Marte dall’Acquario .. che lasciano ben sperare in un super momento per favorire la spensieratezza in amore e attirare le favorevoli coincidenze sul lavoro. E anche se la settimana non offre un granché di giornate eclatanti, l’energia di Marte vi aiuterà ad essere più attivi e produttivi .. mentre quella di Venere contribuirà a rendervi irresistibili e convincenti. Grazie a questa incantata alchimia astrale, avrete modo di far ringiovanire le emozioni del cuore .. nonché prepararvi per mettere a segno una straordinaria rivincita nel lavoro. La complicità con gli affetti di una vita e gli amici di sempre, si arricchirà di certezze, per potenziarsi sempre più nella reciproca lealtà : non vi risparmierete nel farli sentire speciali e indispensabili. E se lo volete, avrete anche la forza necessaria per chiudere con chi non vi merita più ! Nel lavoro, la gestione degli impegni potrebbe incontrare qualche ritardo o contrattempo, ma di pur certo procederà ugualmente. Cercate di offrire, ma soprattutto di esigere, la massima trasparenza nelle trattative e negli accordi .. onde evitare abbagli e magagne, perlopiù dettate dall’ingenuità o dalla fretta di chiudere. Il vostro formidabile istinto si risveglia ! Cercate di indirizzarlo saggiamente su un obbiettivo alla volta .. per non bruciarlo in sterili iniziative che, alla fine della fiera, non portano a nulla di concreto.

CAPRICORNO

La settimana parte col botto ! Complice una super Luna che vi sorride dal Toro (lunedì e martedì). Grazie a lei, vi sarà concessa la possibilità di fare una vera e propria abbuffata di coccole .. e di rassicurazioni. La complicità nella coppia si arricchirà di rivitalizzante affiatamento .. e l’intesa negli affetti (e gli amici di sempre) si farà più entusiasmante. Questa sorprendente Luna, vi da il là .. per far resuscitare una relazione che fa fatica a reggersi in piedi da sola. Della serie .. o dentro o fuori ! I cuori solitari, si lanceranno intrepidi verso nuove conquiste : potrebbe nascere una bella storia d’amore, particolarmente eccitante .. sotto tutti i punti di vista. Approfittatene perché subito dopo, arriva una Luna, imbronciata dal Cancro (venerdì, sabato e domenica) che vuole dire la sua. Niente di tremendo, alla mal parata si tratterà solo di poche ore di agitazione .. e nulla più. Cercate però di non cadere nel suo trabocchetto, diventando insofferenti e fare come le farfalle .. che non vedono l’ora di volare di fiore in fiore. Nel lavoro, la prima parte della settimana si preannuncia determinante, fino a diventare sorprendentemente produttiva. Sfruttatela, per proporre idee nuove, chiudere un importante accordo .. e trasformare una della vostre geniali idee in un redditizio raccolto. Non fatevi scappare le super circostanze che non tarderanno a manifestarsi.

ACQUARIO

La settimana si apre con un pizzico di baruffa in più .. per proseguire però sotto i migliori auspici! Complice la Luna, dapprima nevrastenica dal Toro (lunedì e martedì), che mette l’accento su tutto ciò che non funziona come dovrebbe .. per poi diventare a dir poco superlativa dai Gemelli ( mercoledì e giovedì), che le tenterà tutte per regalarvi due giornate pazzesche, ricche di amore e generose di fortunate intuizioni. Ovviamente è consigliabile scegliere la seconda opportunità !? Se non ve la fate scappare, vi aiuterà ad essere più che mai predisposti ad amare .. e a lasciarvi amare ! E qui, entra in gioco la straordinaria congiunzione astrale Venere-Marte, che vi accompagnerà per diverse settimane .. dal vostro segno. Grazie a lei, potete contare su una moltitudine di opportunità che possono concretamente aiutarvi a innamorarvi dell’amore ! Per chi è solo (e vuole cercare la sua anima gemella), si intravede un terreno fertile per fare l’incontro determinate del Destino .. ancor più quando anche la Luna vi farà l’occhiolino dai Gemelli. Illuminati da queste dirompenti Stelle, il vostro personale livello di energie, sarà al top. Cercate sempre di essere prudenti, concilianti e delicati .. perché basta una scintilla per diventare polemici e litigiosi. Idem nel lavoro ! Concentrate le vostre energie su un obiettivo alla volta .. se volete portare a casa i risultati sperati. Occhio che il troppo, stroppia .. e poi si rischia di non combinare un granché.

PESCI

La settimana parte con i migliori auspici .. per concludersi ancora meglio ! Complice una superlativa Luna, dapprima dal Toro (lunedì e martedì), dopodiché dal Cancro (venerdì, sabato e domenica) .. che è perfetta per fare di ogni giorno una vera e propria festa per gli innamorati. La complicità nella coppia si arricchirà di godereccio affiatamento. Con gli affetti di una vita e gli amici di sempre, sarete iperprotettivi .. sempre pronti a soddisfare ogni loro desiderio. Per chi è solo, saranno tante le opportunità per andare a cercare l’anima gemella. L’amore potrebbe sorprendervi durante un viaggio o uno spostamento. Occhio alla malandrina Luna dai Gemelli (mercoledì e giovedì), che rischia di agitare le acque. Fate i bravi e sfruttatela invece per incominciare a pensare un pochino a voi stessi .. piuttosto che correre sempre in soccorso degli altri. Nel lavoro, vi sarà data la possibilità di rilanciare azzeccate iniziative e audaci progetti .. il buon raccolto non dovrebbe farsi attendere a lungo. La settimana può essere generosa anche per chi è alla ricerca di un’occupazione : ci sono delle favorevoli coincidenze che possono aiutarvi a trasformare le aspettative in concrete realtà. Non rimandate a domani quello che dovete fare oggi ! E già che ci siete, sforzatevi a prendere in considerazione anche i consigli e i pareri di chi collabora con voi .. senza fare sempre e solo di testa vostra.

