Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

ARIETE

L’ingresso di Marte dal Capricorno (da martedì 25), segnala una parentesi impegnativa da gestire .. perché mette (e metterà) in discussione le vostre relazioni affettive (matrimonio compreso) e le collaborazioni di lavoro. Come affrontarlo ? Innanzitutto tirate fuori tutto ciò che ne disturba il buon andamento .. se solo di disturbo si tratta. Dopodiché cercate di analizzare il motivo o la causa che magari l’ha messa in bilico .. per poi scoprire se c’è ancora qualcosa da fare per tentare di recuperarla. Con Marte di traverso è facile “perdere la bussola” e dire tutto ciò che vi frulla per la testa .. senza tenere conto delle reazioni che si possono scatenare. Non siate precipitosi .. e laddove fosse possibile, sforzatevi a cercare un dignitoso compromesso, che perlomeno vi aiuterà ad evitare procedimenti dispendiosi e complicati. La peggio l’avranno quelle unioni che non poggiano più su solide fondamenta. Se, invece, il vostro rapporto (sentimentale o lavorativo) è veramente immune ai colpi maldestri di un Destino avverso .. non incontrerete nessuna crisi di rilievo, anzi .. vi adopererete a trasferirgli una grande quantità di energia (davvero unica nel suo genere) per convivere o lavorare assieme .. l’uno per l’altro. Il 2022 vuole essere davvero un super anno .. ma non prima di aver passato tutti gli esami che Marte contro esige ! E’ risaputo che prima di ricostruire, bisogna demolire tutto ciò che traballa e non è più che affidabile. Quindi datevi da fare. Giovedì e venerdì, vi daranno le risposte che cercate.

TORO

Con Saturno che vi “pungola” dall’Acquario, è probabile che anche le relazioni più tranquille dovranno affrontare e superare qualche problemino .. figuriamoci quelle che sono in crisi da tempo. Ma, con un super Marte dal Capricorno, dalla vostra parte, riuscirete a sciogliere la matassa ! Grazie a lui – a partire da martedì, 25 – sarete pervasi da una super carica di energia, che vi consentirà di prendere di petto tutte le interferenze che minacciano il quieto vivere .. aiutandovi anche a salvare il salvabile, qualora le cose dovessero precipitare. Starà solo a voi saper “accogliere” cotanta magnificenza astrale .. se volete dare alla vostra vita quella significativa svolta che si merita di avere. Scrollatevi da dosso, una volta per tutte, i torti e le delusioni che vi legano ancora al passato. Via i brutti pensieri e smettetela di impuntarvi sul niente .. ne va della vostra serenità ! Se volete, potete sfruttare il lato più costruttivo della vostra ostinazione .. che è dato dalla perseveranza, dalla tenacia e dalla determinazione che di solito utilizzate quando dovete conquistare un obbiettivo prescelto. Ora siete pronti a ritrovare la fiducia in voi stessi, nelle vostre potenzialità, nella forza dei sentimenti .. e ancor più nel vostro domani. Sabato e domenica, vi concedono un buon momento per favorire la serenità nella coppia, trovare un nuovo amore .. e rendere redditizie le idee sul da farsi.

GEMELLI

Finalmente ! Marte contro, che ormai ha davvero le ore contate, la smette di propinarvi le sue infime sfide. E già questo è un eccellente motivo per festeggiare ! La settimana, grazie alla super Luna in Bilancia di lunedì, si apre sotto il segno dell’amore e della spensieratezza. Grazie al benestare astrale del Sole e di Saturno, entrambi dall’Acquario, l’energia e l’entusiasmo con cui affrontate la vita di tutti i giorni, raggiungeranno il loro massimo livello di espansione. La complicità nella coppia riacquista punti preziosi, perché si arricchirà di romanticismo .. rinforzandosi sempre più nell’erotismo. Vi adopererete al massimo per trasferire una maggior intensità alla vita di coppia. È arrivato il momento per “fare l’amore” ! I cuori solitari, avranno a disposizione solo lunedì .. per fare colpo. Nel lavoro, incomincerete a riprendervi tutto ciò che vi è sfuggito di mano .. per mille motivi. Le idee sul da farsi, si faranno più chiare e produttive .. perché saranno canalizzate su ciò che realmente volete fare. Avrete modo di farvi valere nelle discussioni e nelle trattative .. perché le vostre ragioni e motivazioni saranno decisamente più convincenti. Anche le capacità organizzative si accresceranno. Se siete il leader del gruppo di lavoro .. riuscirete a trasferire ai collaboratori una gran voglia di darsi da fare.

CANCRO

La settimana lascia intravedere un susseguirsi di verifiche, perlopiù obbligate, che vi chiederanno di dimostrare l’effettiva attendibilità di tutte le vostre relazioni .. affettive e professionali. Complice di tutto questo è Marte – che da martedì – vi sfida dal Capricorno ! Se nella vostra relazione c’è una concreta armonia, capace di equilibrare perfettamente e dignitosamente la vostra dedizione con quella di chi avete al vostro fianco .. non avrete nulla di serio da temere. Probabilmente darete più spazio a un qualche chiarimento (perlopiù acceso) che però la rinforzerà sempre più .. fino a renderla praticamente inattaccabile agli attacchi maldestri di un momento no. Se invece, la vostra unione va avanti per inerzia, e non è più capace di ricambiare l’affetto e la dedizione .. le problematiche che già ci sono, si moltiplicheranno. Questa non vuole essere una punizione, anzi tutt’altro .. rappresenta una di quelle irripetibili opportunità che vi aiuteranno a scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco (o che collabora con voi, nel lavoro) .. è davvero quella giusta. Non fatevi sopraffare dalle ansie, non ne vale la pena .. perché potete contare su un eccellente aiuto stellare che pretende di vedervi appagati e contenti : Giove dai Pesci. Sì, grazie a lui, non solo riuscirete ad affrontare e sistemare tutto ciò che non va .. ma sarete capaci di ricostruire una nuova felicità, ancor più se le cose sembreranno essere davvero impossibili da recuperare. Martedì e mercoledì, sono le giornate più favorevoli che vi spettano : sfruttatele.

LEONE

Con Marte che smette di prendere le vostre difese, perché è pronto a traslocare altrove .. Saturno contro ritorna a farsi sentire. Il vostro personale livello di energia si profila un pochino sottotono .. e ve ne accorgerete perché vi sentirete “scarichi” nell’affrontare le prove e le interferenze che il momento porta con sé. Come prima cosa cercate di trovare la forza (e le motivazioni) dentro di voi .. per reagire come si deve alle provocazioni. Dopodiché concentrate le energie su un obbiettivo prescelto .. senza disperderle. Gli eventi e anche le persone potrebbero frustrare le vostre ambizioni e tentare di compromettere il vostro desiderio di felicità. Come ? O scoprirete che state portando avanti una relazione affettiva o sentimentale che invece di alimentare la gioia di vivere, condiziona solo la vostra libertà di azione .. oppure vi accorgerete che il lavoro che state perseguendo, non riesce a gratificare la vostra dedizione, come merita. Ormai sapete da tempo che Saturno premia solo l’affidabilità e la sincerità. Quindi datevi da fare per ricostruire la vostra serenità .. anche se, per un qualche motivo, sarete costretti a ricominciare tutto da capo. Appartenete all’invincibile Segno Zodiacale del Leone, che al massimo si piega .. ma non si spezza mai ! Senza ombra di dubbio, verrà il tempo per ripartire alla grande : ogni cosa arriva al suo momento ! Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi offre .. e che vogliono essere ricche di fortuna.

VERGINE

Finalmente ! Con Marte contro che sta preparando le sue valigie per andarsene .. l’atmosfera si alleggerisce parecchio. Infatti da martedì – con Marte che diventa armonioso e generoso dal Capricorno – vi sarà data la possibilità di prendere per mano la vostra vita affettiva e professionale .. per accompagnarla verso la felicità che si merita di avere. Come prima cosa vi accorgerete che vi sarà più facile uscire dai momenti NO. Dopodiché, incomincerete a sentirvi col “cuor leggero” (in amore) .. e più che motivati a ripartire col piede giusto (nel lavoro). Cari amici della Vergine, le Stelle non vedono l’ora di “risarcirvi” per tutte le estenuanti prove che avete dovuto sostenere .. nelle ultime settimane. Grazie a Venere, già da tempo amica dal Capricorno, il vostro riservato desiderio di emozioni, lascerà il posto a un’audacia che promette scintille. La complicità nella coppia si rinnoverà nella sensualità .. per ringiovanire nelle reciproche promesse. Per chi è solo si apre la stagione degli amori. Sabato e domenica, sono due giornate pazzesche per assaporare un universo di goderecce complicità .. in un unico abbraccio. Nel lavoro, martedì e mercoledì sono ideali per far girare la gestione degli impegni per il verso giusto .. nonché per chiudere un importante accordo. Farete vedere a tutti chi siete e cosa sapete fare ! Sarete ispirati a voler un qualcosa di più .. e vi darete un gran da fare per realizzare questo vostro desiderio, circondandovi delle persone giuste.

BILANCIA

L’ingresso di Marte dal Capricorno (da martedì), lascia presagire non poche e impegnative prove da sostenere .. ma che però, una volta affrontate e superate, vi daranno la spinta giusta per “rinascere nella speranza di una nuova felicità”. Questo Marte, metterà in discussione l’effettiva fondatezza delle vostre relazioni .. affettive e lavorative. Per scongiurare colpi di scena a riguardo, cercate di concentrarvi sull’autentico valore delle vostre scelte di percorso .. perché se non lo fate voi, saranno le persone e gli eventi a farlo al vostro posto. Le Stelle portano a galla tutto ciò che non funziona come dovrebbe .. obbligandovi a scoprire se siete veramente contenti e soddisfatti (e se vi fidate) delle persone che fanno parte della vostra vita. Non potrete mentire e ne fare doppi giochi .. perché le Stelle ci vedono benissimo ! Sarete chiamati a stilare una “nuova scaletta delle priorità” .. per scegliere se per voi è più importante il lavoro e la carriera .. oppure mettere al primo posto, la serenità che l’amore vero e gli affetti autentici possono donare. Libero arbitrio !? A voi la scelta. Cercate di gestire con particolare saggezza, tutta la potenza di fuoco che Marte infonde. Il vostro ego sarà così forte, da non permettere a niente e a nessuno di intromettersi nei vostri piani .. e approfittarsi di voi. Occhio perché se non riuscite a tenere botta a tutto questo, si possono creare solo dispute e sconfitte .. che poi risulterebbero essere difficili da digerire .. e da far digerire. Lunedì, giovedì e venerdì, riuscirete a trovare le motivazioni e le risposte che andate cercando.

SCORPIONE

Grazie a Marte – che da martedì – inizia il suo percorso dal Capricorno, avrete a disposizione tutte le motivazioni più azzeccate per riscoprirvi spensierati, felici e appagati come sperate .. alla faccia di Saturno contro ! E con Venere, anche lei dal Capricorno, riuscirete a manifestare con estrema disinvoltura i sentimenti di amore di affetto che si affacceranno prepotentemente nel vostro cuore. Chi vi ama e vi rispetta, saprà ricambiare le vostre attenzioni con la medesima intensità. La quasi totalità della settimana (con picchi tra martedì, mercoledì, sabato e domenica) è perfetta per far sì che il divertimento, la spensieratezza e la sensualità .. possano regalarvi non pochi momenti di incantata magia. I progetti di convivenza e di matrimonio, saranno alquanto beneficiati. Per i cuori solitari, saranno davvero tante le chance per dare il via a intriganti, suggestivi e indimenticabili innamoramenti .. senza precedenti. Nel lavoro, vi sarà concessa l’opportunità di mettere in luce le vostre ineccepibili potenzialità. Non mancheranno le occasioni per sfoderare il vostro indomabile coraggio e mettere in funzione la vostra invidiabile perseveranza. Il super Giove dai Pesci, vorrà sicuramente dire la sua .. spronandovi a farvi arrivare dove desiderate arrivare ! Le giornate favorevoli faranno a caso vostro .. regalandovi delle super e strategiche opportunità.

SAGITTARIO

Le Stelle vi offrono l’opportunità di rendervi pienamente conto di quello che dovete e volete fare della vostra vita (affettiva e professionale), per riscoprirvi

felici, appagati e spensierati .. come desiderate. E già che ci siete, cercate di ristabilire un po’ di ordine nella confusione che, negli ultimi tempi, si è venuta a creare. Sarà un po’ come quando ci si guarda dentro e ci si chiede .. che cosa fin qui ho realizzato e che cosa, invece, non ho ancora avuto tempo e occasioni per realizzarlo. Cercate di far combaciare le vostre aspettative di vita con quelle delle persone che fanno parte della vostra vita. Prendete tempo al tempo, per confidarvi e chiarire le vostre intenzioni con chi vi vuole bene e vi stima .. senza scappare a gambe elevate da tutto ciò che potrebbe essere “confuso” con una responsabilità o un obbligo che vi toglie il respiro.

Lunedì, giovedì e venerdì .. sono esattamente le giornate più favorevoli che la settimana vi concede .. per trovare le risposte che andate cercando. Nelle trattative di affari, cercate di impiegare questo momento per raccogliere informazioni .. e non per prendere delle importanti decisioni o giungere a conclusioni. Idem se vi viene proposto un qualche contratto di lavoro. La settimana potrebbe anche lasciar intravedere delle interessanti occasioni finanziarie .. ma occhio a non strafare o peggio ancora peccare di onnipotenza. Fate attenzione a “muovere” il denaro .. ancor più se qualcuno vi ingolosisce con un qualche investimento.

CAPRICORNO

La “possente” congiunzione astrale di Marte al vostro Sole natale, concorrerà a risvegliare i sentimenti .. anche quelli che magari vi ostinate a nascondere nel vostro inaccessibile cuore. Grazie a lui, la complicità con la persona amata e l’intesa negli affetti (amicizie comprese) si farà particolarmente intensa. Venere, anch’essa nel vostro segno, non perderà tempo, per dire la sua .. colorando le vostre giornate di rigeneranti e rassicuranti emozioni. Martedì, mercoledì, sabato e domenica .. sono le giornate più favorevoli che vi saranno date per vivacizzare l’affiatamento nella coppia. I cuori solitari, saranno più che mai motivati ad andare a cercare l’anima gemella. Illuminati da questo Cielo, il livello di energia sarà a dir poco al top .. cercate di utilizzarlo per costruire (o ricostruire) la vostra felicità. Se siete intrappolati in una relazione che fa acqua da tutte le parti, ci penserà Marte a farvi aprire gli occhi .. moltiplicando le magagne che si nascondono al suo interno. E se dovesse trovare un qualcosa che non torna .. state certi che ve lo farà notare. Idem nel lavoro ! Le Stelle vi offrono una quantità industriale di opportunità, per far vedere a tutti chi siete e che cosa sapete fare ! Le chance per mettervi in luce non mancheranno : avrete modo di rilanciare la vostra immagine e collocazione professionale .. con vigore e fortuna. Concentrate le energie su un obiettivo alla volta .. i risultati saranno sorprendenti.

ACQUARIO

Il Sole, Mercurio e Saturno nel vostro segno, vi aiuteranno a fare nuove tutte le cose ! Cogliete l’attimo per “ristrutturare” profondamente il vostro desiderio

di felicità .. ancor più se volete vincere l’abbattimento, l’irritabilità e il cattivo umore che si sprigionano quando ci si accorge di essere intrappolati in uno stile di vita (affettivo o professionale) che non è più capace di farvi sorridere di spensieratezza. Saturno vi invita a “tagliare” con chi non riesce ad apprezzare, gratificare e rispettare i vostri sentimenti. Se, invece, la vostra vita scorre sui binari della gioia e della serenità .. allora non avrete nulla da temere. Saturno esige e premia solo la sincerità ! Lunedì, giovedì e venerdì .. sono le giornate più favorevoli su cui fare affidamento. Provate a tentare una riconciliazione .. o a far resuscitare un legame che è in crisi .. sempre e solo se c’è ancora qualche speranza che possa favorirne l’intenzione. I cuori solitari, potranno contare sulle buone opportunità che le giornate favorevoli lasciano intravedere, per conoscere la persona giusta : puntate sull’essenza .. tralasciando l’apparenza. Idem nel lavoro ! Saranno solo le collaborazioni di una vita (quelle collaudate dal tempo), che non incontreranno nessun colpo di scena. Preparatevi a rinforzarle .. ancor più se fanno il tifo per il vostro successo .. e lasciate fuori dalla vostra vita, chi è invidioso e vi rema contro.

PESCI

Finalmente ! Con Marte contro fuori dai piedi, ogni cosa – come per magia – incomincerà a girare per il verso giusto .. regalandovi quella spensieratezza e quelle soddisfazioni, che ultimamente vi sono venute a mancare. Adesso (da martedì), grazie a un Marte strategico e vigoroso messaggero di buona energia dal Capricorno .. incomincerete a riscattare tutto ciò che vi è stato concesso con il contagocce. Giove che comanda nel vostro segno .. ora, è libero di agire ! Ve ne accorgerete, perché vi aiuterà a spazzare via tutte le umiliazioni e le delusioni che la vita vi ha riservato .. nelle ultime settimane. La complicità nella coppia si fortificherà nelle certezze .. perché incomincerà a non disperdersi più nei ma, nei se e nei forse. Gli affetti riceveranno una rassicurante carezza dal Cielo. Le amicizie si rinnoveranno nella reciproca lealtà. Martedì, mercoledì, sabato e domenica .. sono le giornate più generose di felici opportunità che la settimana vi concede. Sfruttatele, per spassarvela un po’ in compagnia di chi vi fa stare bene. Per i cuori solitari, ora più che mai motivati e ispirati, si intravedono delle super occasioni per incontrare un amore speciale : lo “capterete a pelle” ! Nel lavoro, la quasi totalità della settimana è perfetta, per elaborare nuovi, originali e anche ambiziosi progetti .. che custodiscono il seme di un’autentica rinascita professionale. L’intuito si riattiva .. guidandovi verso le scelte di percorso più azzeccate !

GUARDA L’OROSCOPO DELLA SCORSA SETTIMANA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata