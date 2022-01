Le previsioni del consulente astrologico

ARIETE

La settimana – magari lasciando in disparte lunedì, che si preannuncia a dir poco balordo .. per effetto della Luna Piena in Cancro – illuminerà le vostre emozioni .. rendendovi disponibili e protettivi nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita. Infatti, la meravigliosa Luna che – martedì, mercoledì e giovedì – vi favorisce dal Leone, lascia presagire un universo di ardimentose e rassicuranti complicità .. da assaporare in un unico abbraccio. L’intesa nella coppia si svecchierà nell’insaziabile gioco della seduzione. Per chi è solo, i preziosi segnali di questa super Luna, possono aiutarvi a dare il via a una fiammeggiante storia d’amore. Se potete farlo, l’idea di ritagliarvi una pausa dagli obblighi di tutti i giorni, non solo sarà azzeccata ma vi consentirà di rigenerarvi .. sotto tutti i punti di vista. Chi è ancora in ballo con una storia che è in crisi, avrà modo di riesaminarla, per poi decidere se recuperarla oppure chiuderla .. sempre e solo se ci sono tutti i presupposti che avvalorano la decisione finale. Se non avete ancora le idee chiare sul da farsi, chiedete aiuto agli amici di sempre (ma quelli super fidati, però), che sapranno consigliarvi solo per il vostro bene. Nel lavoro, sfruttate le ultime energie che Marte propizio dal Sagittario porta con sé .. se volete risultare più che efficienti nella gestione degli impegni. Lo spirito di competizione vi accompagnerà verso rassicuranti conferme.

TORO

La superlativa Luna che, lunedì, si fa Piena dal Cancro, lascia intravedere un’incantata parentesi per riscoprirvi più complici con gli affetti .. e affiatati con gli amici. Approfittatene, come se non ci fosse un domani .. perché subito dopo, un’altra Luna – decisamente più nevrotica e molto poco generosa – dal Leone, lascia presagire un certo malcontento che ovviamente mal si addice al felice andamento delle vostre vicende affettive e sentimentali. Infatti, martedì, mercoledì e giovedì .. rischiano di rendervi più cocciuti del solito, forse perché faranno affiorare le paturnie e le delusioni che ancora vi legano al passato. Fate i bravi e smettetela di rimuginare su cose armai vissute .. non ne vale la pena per nessuno .. figuriamoci per voi ! Puntate il tutto per tutto su venerdì e sabato .. perché la meravigliosa Luna che vi fa l’occhiolino dalla Vergine .. è perfetta per recuperare punti preziosi in amore, convivenza compresa. Per chi è solo, ci sono delle improvvise (e forse anche impreviste) opportunità che lasciano ben sperare. Nel lavoro, le giornate favorevoli che la settimana vi concede, sono perfette per incominciare a riscattare quanto finora vi è stato negato .. o concesso con il contagocce. Nonostante la gestione degli impegni continui a procedere al rallentatore .. non mancheranno le opportunità per chiudere importanti accordi e trasformare un’idea in un redditizio successo.

GEMELLI

Marte contro vi chiederà per l’ultima volta se siete felici e soddisfatti delle vostre relazioni affettive, matrimonio compreso. Stando alla sua incorruttibile regola .. solo le unioni ben assortite si rinnoveranno nella complicità, rinforzandosi sempre di più nella reciproca comprensione. Le altre, invece, incontreranno un mare di verifiche che ne comproveranno l’effettiva autenticità .. soprattutto attraverso vivacissimi chiarimenti. Sfruttate le buone e quanto mai rigeneranti opportunità che la super Luna – martedì, mercoledì e giovedì – vi vuole regalare dal Leone .. per contrastare le problematiche irrisolte e per trascorrere spensierati momenti in compagnia di chi vi fa stare bene. Per i cuori solitari, potrebbe scoccare la scintilla .. forse grazie a uno spostamento o un viaggetto. Fate i bravi, quando venerdì e sabato, un’altra Luna viene a insidiare la vostra serenità .. sfidandovi dalla Vergine. Infatti, con lei tra i piedi, l’armonia nella convivenza rischia di andare in tilt .. perché i momenti di disponibilità si alterneranno a incontrollabili scatti di nervosismo. Idem nel lavoro ! Avete ancora un’intera settimana per “revisionare” le vostre collaborazioni, società comprese. Approfittatene per ristabilire il giusto ordine nella gran confusione che si è venuta a creare. Sfruttate le buone giornate che vi spettano, per snellire la gestione degli impegni .. e chiudere un interessante accordo collegato con il “lontano”.

CANCRO

Lunedì, la vostra Stella preferita, la Luna che si fa Piena nel vostro segno .. lascia presagire un momento a dir poco incantato per i sentimenti .. ma a patto però che non vi lasciate sorprendere dalle vostre imperturbabili ansie. Se qualcuno dovesse sentirsi intrappolato in una relazione che invece di alimentare la spensieratezza, la spegne .. allora non perda tempo, ma faccia chiarezza su ciò che non funziona come dovrebbe. Solamente il vero amore, non incontrerà nessuna crisi ! Venerdì e sabato, la complicità negli affetti e con la persona amata, si rinforzerà nella comprensione. Complice la super Luna che brilla dalla Vergine .. che si rivelerà un vero e proprio toccasana, sia per rimediare a qualche indelicatezza di troppo che per ritrovare quella sensazione di protezione che vi completa. Per chi è in cerca di un amore, potrà contare su fortunate coincidenze che lasciano ben sperare in un incontro speciale. Nel lavoro, le Stelle lasciano intravedere un costruttivo momento per pianificare gli obiettivi che volete conquistare .. soprattutto se hanno a che fare con altre città, l’estero e il mondo social. E già che ci siete, cercate di “rettificare” il gioco di squadra .. confermando solo chi vuole davvero collaborare con voi. Con Giove che vi vuole protagonisti .. non avete più tempo da perdere .. per correre dietro a qualcuno che vi frena o che si lamenta per ogni sciocchezza.

LEONE

Le Stelle sono pronte a inaugurare una super settimana, ricca di spensieratezza e generosa di fortunate opportunità. Complice la Luna che – martedì, mercoledì e giovedì – brilla nel vostro segno. Infatti grazie a lei, si preannunciano non pochi momenti di intrigante intesa col partner .. e di suggestive emozioni in compagnia degli affetti più cari. E’ arrivato il momento giusto per mettere in azione quella inesauribile generosità che scorre nelle vostre vene. Questo vi aiuterà a contrastare quell’antipatica sensazione di inadeguatezza che Saturno contro porta con sé. E quando ci si sente al top, è ovvio che anche chi ci è accanto ne beneficerà alla grande ! Il buon Marte dal Sagittario, vuole dire la sua .. invogliandovi a farvi più attraenti. Tutte le iniziative volte a migliorare il look o a prendervi più cura dell’aspetto fisico, attraverso massaggi, diete o esercizi fisici .. saranno le benvenute. La complicità nella coppia si potenzierà nell’erotismo. Per chi è solo ci possono essere delle ottime chance che lasciano ben sperare in un super incontro. La domenica è perfetta per trascorrerla con chi vi fa stare bene .. insieme riuscirete a trovare la serenità che vi spetta di diritto. Nel lavoro, con Mercurio storto tra i piedi, la gestione degli impegni potrebbe incontrare un qualche momento di incertezza per la sua perfetta risoluzione pratica. Non temete, le vostre indiscusse capacità organizzative riusciranno a far girare il tutto.

VERGINE

Le Stelle – capitanate dalla super Venere, che continua indisturbata a proteggervi dal Capricorno – si daranno un gran da fare per far sì che possiate trascorrere una settimana a dir poco indimenticabile .. in tutti i sensi.

Si parte con la magnifica Luna che, lunedì, si fa Piena dal Cancro .. che lascia ben sperare in una rigenerante boccata di armonia. Grazie a lei, non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita .. alla faccia di Marte contro, che ormai ha i giorni contati. Con la Stella dell’amore al vostro fianco, l’atmosfera si addolcisce .. e il vostro personale modo di porgervi sarà improntato alla dolcezza. Occhio quando la Luna, venerdì e sabato, sarà nel vostro segno .. perché vi metterà di fronte a una scelta ben precisa. O vi lasciate coccolare da lei, che non vede l’ora di offrirvi molteplici spunti per spassarvela in compagnia di chi vi fa stare bene .. oppure decidete se dare partita vinta a Marte contro che, invece, vuole solo amplificare un aggressivo malcontento che ingarbuglia la convivenza. A voi la scelta ! Fate l’amore .. e non la guerra ! Nel lavoro, la vostra innata capacità di curare ogni più insignificante dettaglio, si rivelerà altamente strategica per esorcizzare le magagne che magari possono nascondersi nelle vostre collaborazioni. Le giornate favorevoli che incontrerete, vi aiuteranno a “rivoluzionare” il vostro operato .. per prepararlo a ricevere tutto il bello che il Destino, fra pochissimi giorni, ha in progetto di regalarvi.

BILANCIA

La Luna che, lunedì, si fa Piena dal Cancro, tenterà di alimentare un certo malcontento e un particolare “buonismo di facciata” .. che ovviamente mal si addicono al felice andamento delle vicende affettive. E con Venere che vi guarda di traverso dal Capricorno .. o non sarete capaci di far conciliare il vostro desiderio di felicità con le regole della convivenza .. oppure potreste risultare antipatici e capricciosi nel reclamare affetto e attenzioni da chi vive con voi. Fate i bravi, non precipitate le cose per niente .. ma aspettate che arrivino i rinforzi stellari a riscaldarvi il cuore. Infatti – martedì, mercoledì e giovedì – ci sarà la super Luna dal Leone .. a darvi una mano. Grazie a lei, non solo troverete il modo giusto per “bilanciare” perfettamente il dare e avere .. ma riuscirete anche a prendere per mano la vostra vita affettiva, per condurla verso la felicità che si merita. Approfittate di questa sorprendente botta di vita, per chiudere (nel senso più pacifico e conciliante del termine) con chi, invece, di alimentare il fuoco dell’amore o della lealtà .. lo spegne. Il buon Marte dal Sagittario, che ancora per questa settimana sarà con voi, vi aiuterà a guardare aldilà delle apparenze .. aiutandovi a scoprire le effettive intenzioni di chi vive con voi. Nel lavoro, grazie al super Mercurio dall’Acquario, le vostre idee centreranno l’obiettivo prescelto .. ma solo nelle giornate più strategiche che la settimana vi concede.

SCORPIONE

Un particolare intreccio di Stelle – capitanato dalla magica Luna che, lunedì, si fa Piena dal Cancro – è pronto a favorire una vera e propria rinascita .. sia negli affetti che nella vita di tutti i giorni. Infatti, ci penserà la Luna storta dal Leone ad aprirvi gli occhi ! Martedì, mercoledì e giovedì .. diventano così tre giornate particolarmente strategiche, su cui puntare .. per scoprire chi merita di essere protetto e amato .. e individuare chi, invece, sarà meglio lasciarlo andare al suo inevitabile destino. Con Saturno contro che vigila su ogni vostra scelta o decisione, non potrete mentire .. neanche a voi stessi. Il dolce e quanto mai rassicurante sostegno astrale di Venere dal Capricorno, vi aiuterà a digerire le delusioni .. perché vi farà vedere che la vita ha ancora tanto da offrirvi. Dopodiché festeggiate ! Infatti la buona Luna che, venerdì e sabato, ispira gioia e spensieratezza dalla Vergine, è perfetta se volete organizzare una simpaticissima rimpatriata con gli amici .. o, meglio ancora, con i vecchi compagni di scuola o di infanzia. Questa iniziativa si rivelerà altamente rigenerante .. sotto tutti i punti di vista. Provare per credere ! La gestione degli impegni di lavoro, si alternerà a momenti di inspiegabile rallentamento con momenti di produttiva ripresa. Saranno le giornate favorevoli e non .. a scandirne l’andamento. Le idee sono tante, ma occhio a non sciuparle perché magari avete fretta di recuperare il tempo e le occasioni che pensate di aver perso per sempre. Ogni cosa .. al suo giusto momento.

SAGITTARIO

Le Stelle – capitanate da Marte che, ancora per pochi giorni, comanda nel vostro segno – lasciano presagire una sorprendente settimana. Complice anche la Luna che – martedì, mercoledì e giovedì – illuminandosi dal Leone .. lascia ben sperare in un’intensa botta di vitalità .. da raccogliere in un unico abbraccio. La complicità nella coppia si potenzierà nell’erotismo .. e gli affetti saranno avvolti dalle vostre ineccepibili premure. I cuori solitari, potranno contare su molte opportunità, per dare il via a indimenticabili innamoramenti .. senza precedenti. Approfittatene per fare il pieno di coccole, perché subito dopo, con la ballerina Luna dalla Vergine, l’incantesimo rischia di spezzarsi. Infatti, venerdì e sabato, segnalano un po’ di baruffa nell’aria. Starà solo a voi, far sì che queste cosiddette provocazioni non arrivino a ingarbugliare il vostro desiderio di felicità. Il duello astrale Luna-Marte non è poi così ingestibile come appare, anzi .. vi potrebbe aiutare a ricostruire una nuova fiducia nei sentimenti. Scegliere di dare partita vinta all’insofferenza, significherà sprecare quelle irripetibili opportunità che possono aiutarvi a scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco è davvero la persona giusta che fa per voi .. oppure non lo è affatto. Se, invece, la vostra vita sentimentale procede a gonfie vele, non incontrerete nessuna crisi .. se non qualche necessario, seppur “teatrale”, chiarimento .. che però la fortificherà sempre di più. Idem nel lavoro ! Le Stelle sono a dir poco congeniali per rinforzare quelle collaborazioni che possono aiutarvi ad andare lontano .. o a chiudere con quelle che non portano a nulla di costruttivo. A voi la scelta !

CAPRICORNO

La Luna Piena dal Cancro che apre la settimana .. può diventare più che dispettosa per quelle unioni e collaborazioni che, alla fine della fiera, non portano a nulla di costruttivo. Ma se ci saprete fare, potrebbe diventarvi complice, per farvi aprire gli occhi su molte realtà .. che necessitano di una vostra precisa presa di posizione. E qui entra in gioco Venere che, sempre nel vostro segno, vi aiuterà a liberarvi di tutte quelle incertezze che non vi fanno sentire appagati come desiderate. La vostra imperturbabile ritrosia caratteriale – che abitualmente vi conferisce un certo dominio degli istinti e dei sentimenti – non riuscirà ad averla vinta tanto facilmente. Ve ne accorgerete venerdì e sabato, quando la Luna dalla Vergine ci metterà del suo .. rendendovi più istintivi e decisamente meno riflessivi. La complicità con il partner conquisterà punti preziosi .. perché si potenzierà nell’irresistibile e sensuale gioco della seduzione. I cuori solitari saranno più ardimentosi sul da farsi .. e non mancheranno le occasioni per fare colpo al primo sguardo. Nel lavoro, solo le giornate propizie che vi saranno concesse vi aiuteranno a “rinnovare” il vostro operato .. rendendolo più sbrigativo e decisamente più produttivo. Ci sono delle inaspettate, ma favorevoli, opportunità che possono arrivare da altre città, l’estero o il mondo social. Il vostro formidabile fiuto per i buoni affari, farà sicuramente la sua parte.

ACQUARIO

Grazie a una delle vostre Stelle guida, Saturno, le relazioni sentimentali (collaudate dal tempo e ben assortite nella loro reciproca complicità) risplenderanno di luce propria .. regalando la certezza che desiderate. Le altre, quelle che fanno fatica a reggersi in piedi da sole, saranno messe in discussione. E qui ci penserà la dispettosa Luna che – martedì, mercoledì e giovedì – sfidandovi dal Leone, porterà a galla le interferenze che ne ingarbugliano il quieto vivere. Effettivamente il momento diventa più che strategico per scoprire tutto ciò che non funziona come dovrebbe .. ma non per penalizzarvi, anzi .. per permettervi, invece, di capire chi è meritevole del vostro amore e chi non lo è più. Niente panico, perché con Marte, ancora per questa settimana dalla vostra parte .. riuscirete a esorcizzare la confusione .. nonché a ristabilire il giusto equilibrio, nell’incertezza che vi dà da pensare. Domenica, sarà l’unica giornata speciale che la settimana vi regala .. sfruttatela per ristabilire l’armonia e favorire la serenità. Nel lavoro, come si evince, la settimana non offre delle super giornate da sfruttare .. ma non per questo la gestione degli impegni sarà negativa. Mercurio, anch’esso nel vostro segno, vi aiuterà ad individuare chi o cosa vi rema contro. Grazie a lui, avrete modo di trovare le risposte che andate cercando .. e che possono aprire a delle realtà del tutto inaspettate .. ma favorevoli.

PESCI

Marte contro (che ormai ha davvero i giorni contati) continuerà ad alimentare un non ben definito malcontento che, oltre a rendervi facilmente irritabili (quasi nevrastenici) .. va a incidere sul felice andamento delle vostre questioni, private e professionali che siano. Ormai è da qualche settimana che avete scoperto che Marte contro amplifica l’insoddisfazione .. ancor più se siete imprigionati in uno stile di vita che non vi fa più sorridere di serenità. Le magagne si moltiplicheranno, quando anche la Luna – venerdì e sabato – vuole dire la sua, dalla Vergine. Affidatevi fiduciosi e speranzosi al magnifico Giove che comanda nel vostro segno .. ancor più se la vostra relazione è giunta al capolinea .. o se la vostra collocazione professionale invece di gratificare le vostre potenzialità, le umilia. Sarà grazie a lui, che riuscirete a tirare fuori tutto ciò che non funziona come sperato. O avrete modo di porvi rimedio (laddove è ancora possibile farlo) .. oppure guarderete altrove per cercare un qualcosa di più appagante e gratificante. Le Stelle favorevoli “funzionano” di più .. quando c’è bisogno di “sanare” ! Idem nel lavoro. Le prove non mancheranno, ma saranno proprio queste prove a farvi capire se siete sulla strada giusta .. per conquistare gli obiettivi prescelti. Circondatevi delle persone giuste se volete fare centro .. perché se c’è qualcuno che non è convinto di condividere le vostre speranze per un futuro migliore .. rischia di mandarvi ancor più in tilt

