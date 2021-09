Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 4 settembre secondo lo Zodiaco

Ariete

Aumenta la vostra voglia di indipendenza decisionale. Non deludete chi vi ama tanto.

Toro

Avete fiuto nella professione e i fatti dimostreranno che avete avuto ragione. Sentimenti fragili.

Gemelli

Per gli affari siete ancora in un periodo di assestamento. In amore progetti per il futuro.

Cancro

La vostra pazienza, nella professione, sarà messa a dura prova. Successo nei rapporti affettivi.

Leone

Riuscirete a muovervi nella direzione giusta negli affari. Vi affascinano solo le persone enigmatiche.

Vergine

Se avete qualche buon progetto di lavoro nel cassetto tiratelo fuori. In amore troppo esigenti

Bilancia

Le vostre possibilità nel lavoro sono superiori a quanto crediate. Amore intenso, coinvolgente

Scorpione

Nel lavoro cercate di sfruttare questo periodo ricco di prospettive. In amore non sbilanciatevi.

Sagittario

Un progetto complesso andrà in porto al meglio. Prevenuti nelle questioni di cuore.

Capricorno

Avete ottime carte in mano nella professione: siate cauti. Date una svolta alla vita affettiva

Acquario

Non dovete scoraggiarvi per ogni piccolo ostacolo. Gli affetti vi riservano grandi soddisfazioni.

Pesci

Avrete l’opportunità di avvicinare una persona che vi sarà utile. In amore impegnatevi di più.

