Ariete

Avete buone carte in mano, dovete imparare a giocarle bene. In amore incertezza snervante

Toro

Non sottovalutate una proposta di collaborazione. In amore avete parecchie chances.

Gemelli

Siate pronti a prendere iniziative decisive. In amore confrontatevi con coraggio

Cancro

Meno nervosismo se volete prendere decisioni giuste. Il vostro cinismo subirà un duro colpo

Leone

Aiutatevi e vedrete che nel lavoro prima o poi i risultati arriveranno. In amore siete troppo esigenti..

Vergine

Un incarico vi sarà affidato solo se vi dimostrerete all’altezza. Un sogno d’amore sta per maturare

Bilancia

L’atmosfera generale sta migliorando nel lavoro. L’amore non potrebbe andare meglio.

Scorpione

Nel lavoro non fatevi coinvolgere in una sterile discussione. In amore c’è aria di burrasca.

Sagittario

Condurrete a termine un’iniziativa professionale che sembrava arenata. Gioia dagli affetti

Capricorno

Migliorerete in fretta la vostra posizione professionale. Cotta pericolosa, fate attenzione.

Acquario

Prima di esprimere un’opinione imparate a riflettere. Gesto d’affetto renderà più facile l’intesa.

Pesci

Nel lavoro attendete con fiducia che la situazione si chiarisca. In amore non montatevi la testa.

