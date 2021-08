Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 21 secondo lo Zodiaco:

Ariete

Accettate un incarico solo se siete sicuri di non soccombere allo stress. In amore non disperate.

Toro

Le vostre scelte nascono da una grande preparazione ed esperienza. Il feeling continua.

Gemelli

Nel lavoro i risultati arriveranno e saranno proporzionati all’impegno. Migliora la vita affettiva.

Cancro

Dopo un momento di tensione i rapporti vanno migliorando. Ripensamenti in amore.

Leone

Non accettate incarichi superiori alle vostre forze. Amore inconcludente, non è quello che cercate.

Vergine

Avrete i mezzi per realizzare un ambizioso progetto. Vivete un amore attimo per attimo.

Bilancia

Gli imprevisti nel lavoro non devono scoraggiarvi. Non siate intransigenti e severi con il partner.

Scorpione

Negli affari non perdetevi in inutili dettagli. In amore attenzione a non sprecare il vostro tempo.

Sagittario

Il senso critico e lo spirito polemico non aiutano nei rapporti. In amore controllate la gelosia.

Capricorno

Gli eventi vi costringeranno a cambiare le priorità. In amore vi fate troppe domande.

Acquario

a vostra autorevolezza vi porterà in fretta al successo nel lavoro. In amore siete troppo cinici.

Pesci

Sfruttare al meglio il momento favorevole negli affari. Perfetta sintonia in amore.

