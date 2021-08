Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco:

Ariete

Se frenerete l’impulsività riuscirete ad arrivare ad un accordo. Non permettete al partner di ferirvi.

Toro

Nel lavoro non potete farvi dominare dalla pigrizia. In amore la conquista non sarà facile.

Gemelli

I risultati nel lavoro dipendono dalla capacità organizzativa. In amore aspettate tempi migliori.

Cancro

Non prendete decisioni di lavoro sull’onda dell’irritazione, fate attenzione. Bene il cuore.

Leone

Siete in grado di apportare utili cambiamenti al vostro programma. In amore guai in vista.

Vergine

Nel lavoro state attraversando una fase di transizione. Se siete single guardatevi intorno.

Bilancia

È arrivato il momento di imbarcarsi in nuove avventure professionali. L’amore è dietro l’angolo.

Scorpione

Usate la logica oltre all’istinto. Non siete sicuri dei vostri sentimenti, non sbilanciatevi.

Sagittario

Essere incoscienti nella professione costituisce un grosso rischio. Mettete alla prova i sentimenti

Capricorno

Le difficoltà nascono dalla vostra fretta di sfondare. In amore guardate in faccia la realtà.

Acquario

Nel lavoro vi conviene sfruttare esperienza ed intuito. Per l’amore momento delicato.

Pesci

Dovete mettere ordine nei vostri progetti. Un incontro folgorante in serata.

