Le previsioni di Sabrina segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco:

Ariete

Sarete favoriti dalla sorte nei vostri affari, ma non dovete perdere un colpo. Soddisfazioni in amore.

Toro

Negli affari l’intuizione vi sarà di grande aiuto. In amore potrete arrivare a chi vi interessa.

Gemelli

Sforzatevi di evitare incomprensioni con le persone che lavorano con voi. Troppa gelosia.

Cancro

Nel lavoro la vostra situazione ha bisogno di un’intuizione geniale. In amore più comprensivi.

Leone

Se volete puntare in alto nel lavoro dovete impegnarvi al massimo. Un amore da non buttare via.

Vergine

Cercate di condurre un progetto che vi sta impegnando. In amore non fate mosse sbagliate.

Bilancia

Dinamismo, coraggio e intraprendenza fanno di voi una persona vincente. Amore non condiviso.

Scorpione

Nel lavoro vi conviene stringere i tempi. In serata farete un incontro fondamentale.

Sagittario

Nel lavoro avete la tendenza a fare di testa vostra. Incontro folgorante in casa di amici.

Capricorno

Oggi vi si presenterà un’occasione inaspettata. In amore siete troppo aggressivi.

Acquario

Siete dei formidabili lavoratori e i capi vi apprezzano sempre più. L’amore va a singhiozzo.

Pesci

Prendete in fretta una decisiva iniziativa. Movimentate un amore che accusa i segni del tempo.

