Cosa ci aspetta il 2 giugno secondo lo Zodiaco

Ariete

Il clima è positivo e potrete pensare a nuovi progetti di lavoro. In amore non bruciate le tappe.

Toro

Tensioni impreviste con i colleghi di lavoro. Aggirate i contrasti con diplomazia. Cautela in amore.

Gemelli

Nel lavoro rischiate molte delusioni se non vi muovete con cautela. In amore meditate a lungo.

Cancro

Dimostrate di essere elastici e adattabili: avete fatto colpo. In amore dovrete rischiare

Leone

Siate pazienti, non dovete fare pressioni per ottenere ciò che vi preme. Svolta nei sentimenti.

Vergine

L’intelligenza vi aiuterà a raggiungere il successo: ma dovete impegnarvi. Amore scintillante

Bilancia

Non vi piacciono le cose facili: amate le sfide professionali. In amore sottovalutate i segnali.

Scorpione

Nel lavoro dovrete aspettare che arrivi una buona occasione. Non arrendetevi, anche in amore.

Sagittario

Nel lavoro non perdete le speranze: un’occasione arriverà. Non rovinate tutto per la gelosia.

Capricorno

Dovrete prendere una posizione netta nel lavoro. L’amore vi dà più di quanto meritiate.

Acquario

Nel lavoro evitate di crearvi inimicizie. State con i piedi per terra, l’amore diventa realtà.

Pesci

Riflettete prima di rispondere a una proposta di collaborazione. Rapporti affettivi seri

